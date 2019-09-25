2019-09-25T14:38:07+03:00
Происшествия

В Тюмени девушка захотела отомстить своему парню и украла грудничка. Малыш погиб

Девушка, которую попросили присмотреть за малышом, уже была судима [фото]
Алексей КОСЕНЧУК
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«Мстит своему парню»: в Тюменской области няня похитила чужого грудного ребёнка«Мстит своему парню»: в Тюменской области няня похитила чужого грудного ребёнкаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Родители шестимесячного Богдана Гафнера сутки не могли найти себе места. 23-летняя Виктория Айметдинова, которую на пару часов попросили приглядеть за малышом, исчезла вместе с ребёнком. К всеобщему ужасу, чуда так и не случилось: некоторое время назад малыша нашли мёртвым в Заводоуковске.

Дом, где произошло преступление. Фото: Следственный комитет

Дом, где произошло преступление. Фото: Следственный комитет

Виктория была своим человеком в доме. В течение трёх лет она встречалась с пасынком мамы малыша, Натальи Гафнер. По словам женщины, на днях Вика и старший сын её мужа поругались, и вчера девушка осталась поводиться с малышом.

- Нам нужно было отъехать на похороны на несколько часов, поэтому мы без задней мысли оставили её посидеть с сыном. Когда вернулись, дома уже никого не было. Не раз ей звонили, но мобильный отключён, поэтому решили обратиться в полицию. Такого поступка мы от неё не ожидали, - признаётся Наталья.

Кроватка малыша. Фото: Следственный комитет РФ

Кроватка малыша. Фото: Следственный комитет РФ

По словам женщины, у неё и супруга прекрасные отношения с Викой (были), несколько дней назад они даже пустили её пожить к себе. Проблемы у Вики были со своим парнем, который, по-видимому, не хочет с ней больше жить.

- Я уверена, что Виктория таким образом мстит своему парню за конфликт, - отмечает Наталья. – А ещё она несколько раз говорила о том, что «всех детей надо собрать и отвести в мечеть».

Силовики прочёсывают территорию. Фото: Следственный комитет

Силовики прочёсывают территорию. Фото: Следственный комитет

Надо сказать, что девушка уже попадала в поле зрения полиции. В декабре 2013 года 18-летняя на тот момент Айметдинова избила несовершеннолетнюю девочку, причинив ей телесные повреждения. Сделала она это в состоянии алкогольного опьянения и из хулиганских побуждений, находясь возле местной общаги.

Ориентировка на девушку Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

Ориентировка на девушкуФото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

Приговором мирового судьи судебного участка №1 МО г. Муравленко от 28 февраля 2014 Викторию осудили за нанесение побоев из хулиганских побуждений и назначили ей в качестве наказания исправительные работы. В качестве морального вреда ей пришлось выплатить 15 тысяч рублей потерпевшей.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области, 24 сентября в 17.30 в полицию Заводоуковска поступило заявление о пропаже девушки 1995 года рождения и малолетнего ребенка, за которым ей доверили присматривать. По предварительным данным, причиной исчезновения стал конфликт в семье.

Виктория была судима Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Виктория была судимаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Чуть позже к делу подключились следственные органы, которые возбудили уголовное дело по факту похищения несовершеннолетнего. В течение суток следователи и полиция разыскивали ребёнка и подозреваемую, осматривали близлежащую к дому территорию, территорию леса, опрашивали очевидцев.

Основная причина такого поведения Виктории - месть своему парню Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Основная причина такого поведения Виктории - месть своему парнюФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

По информации заместителя начальника отдела информации и общественных связей регионального УМВД России Антона Каморникова, в поиске им помогали волонтёры отряда «Белая сова». Оперативно-розыскные мероприятия находятся на контроле у руководства управления МВД России по Тюменской области. Кроме того, подключены оперативники полицейского главка.

Малыша, которого похитила няня Вика, нашли мёртвым Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Малыша, которого похитила няня Вика, нашли мёртвымФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сначала сумку девушки нашли в лесном массиве, а вскоре - няню-похитительницу и тело грудничка. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Будут проведены следственные мероприятия, которые установят, по какой причине скончался малыш и причастна ли к его гибели злоумышленница.

ИСТОЧНИК KP.RU

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