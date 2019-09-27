2019-09-27T11:03:11+03:00
Происшествия

Няню-похитительницу, обвиняемую в убийстве шестимесячного малыша под Тюменью, арестовали на два месяца

За решёткой Виктория Айметдинова пробудет до 25 ноября
Алексей КОСЕНЧУК
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Няню-похитительницу, обвиняемую в убийстве шестимесячного малыша под Тюменью, арестовали на два месяцаНяню-похитительницу, обвиняемую в убийстве шестимесячного малыша под Тюменью, арестовали на два месяцаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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23-летней жительнице Тюмени Виктории Айметдиновой, которая зверски расправилась с шестимесячным малышом, предъявлено обвинение сразу по двум статьям: «Убийство малолетнего, сопряжённое с похищением» и «Похищение несовершеннолетнего». Информацию подтвердили в пресс-службе СО СУ СК РФ по Тюменской области.

Ориентировка на девушку. Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

Ориентировка на девушку.Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

Следователи выяснили, что 24 сентября около 12 часов дня девушка похитила ребёнка и отправилась с ним в лес. Через час Виктория убила малыша, а тело спрятала в чёрный мусорный пакет. Совместными усилиями полиции, следователей и волонтёров, злоумышленницу обнаружили и задержали. У неё в руках находился свёрток с тельцем маленького Богдана.

Тело малыша, завёрнутое в пакет. Фото: СО СУ СК РФ по Тюменской области

Тело малыша, завёрнутое в пакет. Фото: СО СУ СК РФ по Тюменской области

По ходатайству следствия сегодня, 27 сентября, суд избрал Виктории меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается: силовики выясняют и устанавливают причины, по которым Айметдинова убила малыша.

В пресс-службе Заводоуковского районного суда рассказали, что под стражей Виктория пробудет до 25 ноября 2019.

- В судебном заседании Виктория Айметдинова не возражала против заключения, - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, трагедия разыгралась в Заводоуковске 24 сентября. Ровно сутки продолжались поиски горе-сиделки и мальчика, однако чуда так и не случилось. Сама Виктория, уже дважды судимая, признавалась соседям, что хочет прославиться. Журналисты «Комсомольской правды – Тюмень» отыскали видео, на котором запечатлена няня-убийца. На видеокадрах девушка поёт, выпивает и курит рядом с коляской, в которой сидит ребёнок подруги.

Виктория Айметдинова - подозреваемая в похищении и убийстве ребёнка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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