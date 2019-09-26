2019-09-26T11:25:44+03:00
Происшествия

Появилось видео, где няня, убившая малыша под Тюменью, поёт, выпивает и курит рядом с коляской

Видеозаписи пять лет [видео]
Алексей КОСЕНЧУК
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Появилось видео, где няня, убившая малыша под Тюменью, выпивает и курит рядом с коляскойПоявилось видео, где няня, убившая малыша под Тюменью, выпивает и курит рядом с коляскойФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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После чудовищного преступления, которое совершила уроженка Муравленко, а ныне жительница Тюмени, Виктория Айметдинова, пользователи ищут любую информацию о злоумышленнице. Оказалось, что пять лет назад девушка под своим именем завела свой канал на youtube. За это время в профиле появился лишь один видеоролик, на котором Виктория поёт песню «Видела тебя там…» рэперов Птахи (aka Зануда) и Tati.

На кадрах, которые сняла подруга преступницы, видно, как девушки проводят время. Пластиковые стаканчики (понятно, с чем), сигареты, а рядом – коляска со спящим ребёнком (предположительно подруги).

- Тварь! - пишут в комментариях пользователи.

Одета девушка в одежду любимой расцветки – леопардовую. На шее – платок «пятнистого» цвета, рядом – точно такая же сумка. К слову, Виктория Айметдинова очень любит такой агрессивный прикид.

Любительница леопардовых расцветок Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Любительница леопардовых расцветокФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

На фотографиях в социальных сетях девушка не единожды сравнивала себя с леопардом, и даже постельное бельё покупает себе «тигриного» цвета.

Даже постельное бельё в таком же тоне Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Даже постельное бельё в таком же тонеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Виктория Айметдинова поёт песни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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