Няня-убийца грудничка под Тюменью обещала: «Через два дня буду звездой»

«Если меня мама учила быть милой, нежной, культурной, это не значит, что я не врежу ногой в глаз, как меня учил папа». Такую запись в 2013 году на страничке в «Одноклассниках» оставила 17-летняя на тот момент Виктория Айметдинова из Муравленко (ЯНАО). Кто бы подумать, что спустя шесть лет девица сдержит слово и врежет. Родителям полугодовалого Богдана из Заводоуковска Тюменской области. В самое сердце.

Виктория в 2013 годуФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

История убийства шестимесячного крохи шокировала всю Россию. По версии следствия, днём 24 сентября Виктория присматривала за малышом в доме по ул. Северной в Заводоуковске. Пока родители находились на похоронах 16-летнего сына их друга, Виктория схватила младенца и отправилась в лес, который расположен за домом. Из вещей малыша девушка взяла только тёплый комбинезончик, всё остальное, включая памперсы и детское питание, осталось на столе дома. Через час Богдан был мёртв: его обожженное тельце нашли в чёрном пакете для мусора.

Труп грудничка в пакете. Фото: Следственный комитет

Злоумышленницу нашли кинологи в лесополосе спустя сутки – вместе со страшным пакетом, который та держала в руках. Собаки полицейских увидели следы на тропинке, которая ведёт к трассе. Вполне возможно, что девушка пыталась поймать попутку и скрыться с ребёнком на руках. Но, подумав, что с малышом её будут искать, решила избавиться от тела.

Место, где нашли грудничка. Фото: Следственный комитет

- Подозреваемая задержана. В ближайшее время будет решён вопрос о привлечении ее в качестве обвиняемой и квалификации действий. Также в отношении неё будет избрана мера пресечения. Уголовное дело передано для расследования в первый отдел по расследованию особо важных дел регионального СКР. Ход предварительного следствия взят под личный контроль руководителем СУ СК РФ по Тюменской области Александром Кубляковым, - отметили в пресс-службе следственного комитета.

Погибший малыш. Фото: соцсетиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Пока отец мальчика Игорь Гафнер делился с журналистами своей бедой, поиски малыша и его горе-няни завершились. От чего умер Богдан – пока не сообщается, назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить все причины его смерти.

Увы, о гибели грудничка родители узнали именно из СМИ.

ЧТО ИЗВЕСТНО О ПРЕСТУПНИЦЕ?

Известно, что семья подозреваемой была неполной. Лет десять назад из семьи ушёл отец, Роберт Айметдинов. Мужчина сначала переехал в Губкинский (ЯНАО), а потом и вовсе покинул Россию и обосновался в Астане (Казахстан). Братьев и сестёр у неё не было.

Виктория с мамой жила в Муравленко: там она закончила местную школу №2, а потом – и городской лицей №33.

Мама жестокой ВикторииФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Позже девушка выучилась на продавца-кассира, однако в небольшом городке будущей «звезде» стало тесно. Девушка решила переехать в Сургут, а затем и в Тюмень. Почему звезда? Соседи говорят, что девушка спала и видела себя богатой и знаменитой.

– Видели её в пятницу на улице Мелиораторов. Говорила, что через два дня станет звездой, - цитирует подругу семьи канал «Тюменское время».

Мы уже писали о том, что в Муравленко Викторию осудили за нанесение побоев несовершеннолетней, но в Сургуте мадам тоже отличилась. В октябре 2015 года девушку осудили за применение насилия в отношении представителя власти.

Двадцатилетняя на тот момент Айметдинова, пьяная в хлам, «своим внешним видом оскорбляла человеческое достоинство и общественную нравственность, размахивала руками, провоцировала конфликт, при этом выражалась грубой нецензурной бранью». К ней подошёл полицейский, сделал замечание и потребовал прекратить неподобающее поведение. Однако та и слушать его не стала: залепила мужчине пощёчину и пнула ногой в пах. Суд назначил ей 1,5 года «условки».

Виктория в МуравленкоФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Более того, оказалось, что девушка состояла на учёте у психиатра Муравленковской городской больницы. По словам знакомых, совсем недавно Айметдинова приезжала в Муравленко и, по всей видимости, навестила врачей.

Таких фотографий на страничках у Виктории многоФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В Интернете девушка – как рыба в воде. Есть страничка в «Одноклассниках» с кучей страдальческих изречений и фоток в стиле «я красотка», профиль на «Спрашивай.ру» и страничка в «Инстаграм», где Виктория пообещала, что «27 сентября здесь будет сюрприз». Без «ВКонтакте» тоже не обходилась: на днях она написала две странные фразы, которые были понятны только ей одной.

- Человечество ведёт себя, в ад! Отсчёт пойдёт с момента надвигающейся войны! Кстати, я в ней не участвую, как и в вашем спасении!

- Антихрист один, это - я! Я в каждом вижу дьявола. И да, кстати, я же жена! Чья? Потом узнаете.

В юностиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Удивительно, но семья Гафнеров никогда не замечала каких-то отклонений у Виктории. Девушка три года встречалась со старшим братом Богдана, Андреем, и не единожды оставалась нянчиться с малышом. Некоторое время назад парень решил расстаться с Викой, но та не смогла смириться с потерей. Предположительно, девушка решила отомстить ему, убив его маленького брата.

Виктория со старшим сыном Игоря Гафнера. Фото: соцсетиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Виктория со старшим сыном Игоря Гафнера. Фото: соцсетиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Тем не менее, в соцсетях ходит информация о возможном спланированном убийстве. Всё это предстоит выяснить следователям.