3 Март 2020 2020-03-03T10:56:35+03:00

Няне, убившей грудничка под Тюменью, дадут последнее слово. Фото - личная страничка героя публикации в соцсети.

Услышать речь преступницы можно через две недели

Изменить размер текста: A A

Рассмотрение дела в отношении Виктории Айметдиновой – няни, которая жестоко убила маленького ребенка под Тюменью – отложено на 17 марта. В 10.00 24-летней девушке предоставят последнее слово.

– Сегодня, 3 марта, состоялось очередное закрытое судебное заседание уголовного дела. В отношении Айметдиновой ведется производство о применении принудительной меры медицинского характера за совершение общественно-опасных деяний, – сообщили в пресс-службе Заводоуковского районного суда.

В ведомстве уточнили: в ходе заседания состоялись прения сторон. Рассмотрение дела отложено на 17 марта с предоставлением последнего слова подсудимой и вынесением судебного акта.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в Заводоуковский районный суд, где решают судьбу Виктории Айметдиновой, пригласят эксперта – врача-психиатра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Тюмени девушка захотела отомстить своему парню и украла грудничка. Малыш погиб

Девушка, которую попросили присмотреть за малышом, уже была судима (подробнее)

В тюменский суд по делу о няне, убившей грудничка, придет психиатр

Заседание состоится 17 февраля (подробнее)

Няню-похитительницу, убившую грудничка под Тюменью, признали невменяемой

Девушка вместо тюрьмы отправится на принудительное лечение (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU