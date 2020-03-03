2020-03-03T10:56:35+03:00
Происшествия

Няне, убившей грудничка под Тюменью, дадут последнее слово

Услышать речь преступницы можно через две недели
Вадим Бегун
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Няне, убившей грудничка под Тюменью, дадут последнее слово. Фото - личная страничка героя публикации в соцсети.Няне, убившей грудничка под Тюменью, дадут последнее слово. Фото - личная страничка героя публикации в соцсети.
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Рассмотрение дела в отношении Виктории Айметдиновой – няни, которая жестоко убила маленького ребенка под Тюменью – отложено на 17 марта. В 10.00 24-летней девушке предоставят последнее слово.

– Сегодня, 3 марта, состоялось очередное закрытое судебное заседание уголовного дела. В отношении Айметдиновой ведется производство о применении принудительной меры медицинского характера за совершение общественно-опасных деяний, – сообщили в пресс-службе Заводоуковского районного суда.

В ведомстве уточнили: в ходе заседания состоялись прения сторон. Рассмотрение дела отложено на 17 марта с предоставлением последнего слова подсудимой и вынесением судебного акта.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в Заводоуковский районный суд, где решают судьбу Виктории Айметдиновой, пригласят эксперта – врача-психиатра.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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