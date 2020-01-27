27 Янв. 2020 2020-01-27T15:16:12+03:00

В тюменский суд по делу о няне, убившей грудничка, придет психиатр. Фото - pixabay.com.

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В Заводоуковский районный суд, где решают судьбу Виктории Айметдиновой, пригласят эксперта – врача-психиатра. Заседание пройдет 17 февраля.

Сегодня, 27 января, состоялось очередное закрытое судебное заседание по уголовному делу Виктории Айметдиновой – няни, которая убила младенца. В отношении нее ведется производство о применении принудительной меры медицинского характера за совершение преступления.

– В этот раз были допрошены свидетели, оглашены материалы дела, – уточнили в пресс-службе Заводоуковского районного суда.

Следующее заседание назначено на 17 февраля. Его посетит эксперт – врач-психиатр.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что Айметдинова в суде отказалась от дачи показаний.

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ИСТОЧНИК KP.RU