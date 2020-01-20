2020-01-20T16:25:50+03:00
Происшествия

Няня-похитительница, которая убила грудничка под Тюменью, отказалась от дачи показаний

Слушание дела отложено на неделю
Вадим Бегун
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Убийца тюменского грудничка отказалась от дачи показаний в суде. Фото Виктории с ее странички во "ВКонтакте".Убийца тюменского грудничка отказалась от дачи показаний в суде. Фото Виктории с ее странички во "ВКонтакте".
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Сегодня, 20 января, в Заводоуковском районном суде прошло закрытое заседание, на котором рассматривалось уголовное дело Виктории Айметдиновой. В отношении нее ведется производство о применении принудительной меры медицинского характера за совершение убийства.

– В ходе заседания допрошена потерпевшая и большая часть свидетелей. Айметдинова отказалась от дачи показаний на основании статьи 51 Конституции Российской Федерации, – сообщили в пресс-службе суда.

В ведомстве также добавили, что слушание дела отложено на 27 января. В этот день будут допрошены оставшиеся свидетели, а также оглашены материалы дела.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что Викторию Айметдинову признали невменяемой. Трагичный инцидент, когда девушка убила маленького ребенка, произошел в сентябре прошлого года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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