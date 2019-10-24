«Трупы в морге пополнее будут»: Алёну Шишкову снова раскритиковали за чрезмерную худобу
Тюменская модель Алёна Шишкова, которую мы сможем увидеть в ближайшем выпуске экстремального шоу «Форт Боярд», поделилась новой откровенной фотографией. Девушка в одном купальнике показала кадр со своего отдыха в одном из московских бассейнов. Шикарная обстановка, красный купальник, белокурая красотка в кадре – казалось бы, всё на этом фото замечательно. Оказалось, нет.
Подписчики раскритиковали девушку за чрезмерную худобу и наперебой начали просить её срочно поправиться. Летом этого года пользователи уже испытывали ужас от того, что от Алёны Шишковой остались лишь кости, но тут она перещеголяла сама себя.
Алёна в бассейнеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
- Ой, у нас в меде трупы в морге пополнее будут, - признаётся одна из подписчиц девушки.
- Безумно красивая, но надо немного поправиться!
- Что с вами? Это же ужас просто!
- Собираем деньги ей на еду!
- Зачем свои фото в таком состоянии выставлять? Хотите, чтобы пожалели? Или пропагандируете среди подростков анорексию? – не унимаются подписчики.
- Алена, кушай дорогая, одни кости и кожа!
- Всё-таки наши тюменские девушки самые красивые!
Впрочем, несмотря на массу желчных комментариев, Алёна лишь улыбается в ответ подписчикам с помощью смайликов и не слушает мнения хейтеров. Об этом ей, кстати, говорят и пользователи «Инсты».
- Не слушай глупые комменты по поводу веса! Так как я знаю, что это такое, когда невозможно поправиться. Дорогие люди, это гены, а не что-либо другое. И одно на заметку: все умные люди не будут гадость писать, - отмечают подписчики.
Даже на фото она сама себя называет кузнечикомФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что Алёна Шишкова высказалась о рождении сына Тимати и Анастасии Решетовой. Мама Тимати, Симона Юнусова, во время рождения маленького Ратмира вспомнила, как на свет появилась дочь Шишковой, Алиса. Несмотря на разрыв с Тимати, у Симоны и Алёны до сих пор тёплые отношения, они даже делают друг другу сюрпризы.
ИСТОЧНИК KP.RU