«Трупы в морге пополнее будут»: Алёну Шишкову снова раскритиковали за чрезмерную худобу

Тюменская модель Алёна Шишкова, которую мы сможем увидеть в ближайшем выпуске экстремального шоу «Форт Боярд», поделилась новой откровенной фотографией. Девушка в одном купальнике показала кадр со своего отдыха в одном из московских бассейнов. Шикарная обстановка, красный купальник, белокурая красотка в кадре – казалось бы, всё на этом фото замечательно. Оказалось, нет.

Подписчики раскритиковали девушку за чрезмерную худобу и наперебой начали просить её срочно поправиться. Летом этого года пользователи уже испытывали ужас от того, что от Алёны Шишковой остались лишь кости, но тут она перещеголяла сама себя.

Алёна в бассейнеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Ой, у нас в меде трупы в морге пополнее будут, - признаётся одна из подписчиц девушки.

- Безумно красивая, но надо немного поправиться!

- Что с вами? Это же ужас просто!

- Собираем деньги ей на еду!

- Зачем свои фото в таком состоянии выставлять? Хотите, чтобы пожалели? Или пропагандируете среди подростков анорексию? – не унимаются подписчики.

- Алена, кушай дорогая, одни кости и кожа!

- Всё-таки наши тюменские девушки самые красивые!

Впрочем, несмотря на массу желчных комментариев, Алёна лишь улыбается в ответ подписчикам с помощью смайликов и не слушает мнения хейтеров. Об этом ей, кстати, говорят и пользователи «Инсты».

- Не слушай глупые комменты по поводу веса! Так как я знаю, что это такое, когда невозможно поправиться. Дорогие люди, это гены, а не что-либо другое. И одно на заметку: все умные люди не будут гадость писать, - отмечают подписчики.

Даже на фото она сама себя называет кузнечикомФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что Алёна Шишкова высказалась о рождении сына Тимати и Анастасии Решетовой. Мама Тимати, Симона Юнусова, во время рождения маленького Ратмира вспомнила, как на свет появилась дочь Шишковой, Алиса. Несмотря на разрыв с Тимати, у Симоны и Алёны до сих пор тёплые отношения, они даже делают друг другу сюрпризы.