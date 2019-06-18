2019-06-18T14:05:38+03:00
Звезды

Россияне в ужасе: от Алёны Шишковой остались лишь кости

Пользователи заподозрили, что у тюменской модели анорексия
Алексей КОСЕНЧУК
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Россияне в ужасе: от Алёны Шишковой остались лишь костиРоссияне в ужасе: от Алёны Шишковой остались лишь костиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Известная уроженка Тюмени, модель и бывшая пассия Тимати Алёна Шишкова в очередной раз удивила пользователей социальных сетей. На своей страничке девушка выложила фотографию из тренажёрного зала в белом платьице, однако подписчики обратили внимание не на одежду, а на «слишком тощие ноги». «Анорексичка!», «Кушайте, пожалуйста!», «Очень пухлая! Нельзя же так много есть!», «Надо ещё чуть-чуть похудеть» и «Время идти к психиатру» - это далеко не все фразы, которыми «наградили» Алёну подписчики.

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- При всей моей любви к Вам, Алена, вид уже далеко не здоровый, правда. Вы всегда были худышкой, но не настолько. Пожалуйста, вовремя заметьте это! Очень надеюсь, что близкие люди также заметят это и забьют тревогу, пока не начались серьезные проблемы, - беспокоятся поклонники.

- Главное – вовремя остановиться. Анорексия - страшное заболевание, человек всегда доволен своей худобой и ему кажется, что это не предел. Организм держится до определённого веса, а потом работает на уничтожение организма. У меня у племяшки так было, при этом её спина была как скелет, и ей хотелось худеть дальше. Чудом она поправилась, но она всегда контролирует себя. Как результат - не самое крепкое здоровье. Алёна - публичная личность и для многих ослабленных умов является примером для подражания, - пишут пользователи.

Впрочем, нашлись и те, кто защитил девушку от нападок хейтеров.

- Все мы разные. Кто-то, подышав возле шоколада, мгновенно толстеет, а кто-то, поедая много жареного и мучного, по-прежнему весит 45 кг. Это я про себя говорю. Только от того, что человек начнет есть, ситуация не изменится. Поэтому, дорогие советчики, советы оставьте для себя, - отметила подписчица Алёны Кристина.

- Вот читаю комментарии и все пишут: «Боже, такая худая, тебе нужно покушать!». Но стоит ей только поправиться, так сразу: «Ты так поправилась, ты такая толстая!». Так что, Алёна, вы очень красивая девушка и прекрасно выглядите! Не нужно советовать и навязывать что-то человеку. Как ей будет комфортно – так она и будет поступать!

Внимет ли Алёна советам подписчиков – покажет время.

Напомним также, что некоторое время назад Алёна снялась в клипе известного ирано-шведского исполнителя Arash. По сюжету девушка сыграла возлюбленную певца, а съёмки велись в одном из самых дорогих отелей мира - семизвездочном «Бурдж аль-Араб» в Дубае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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