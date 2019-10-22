«Я плакала»: мама Тимати рассказала, что чувствовала, когда родилась дочь Алёны Шишковой

Спустя неделю после рождения внука Симона Юнусова (мама Тимати) до сих пор находится под впечатлением. Женщину настолько тронул момент появления на свет Ратмира, что она пустилась в воспоминания и рассказала не только о рождении сына, но и о рождении внуков.

- Рождение сыновей стало главным событием в моей жизни. Так я думала до появления внуков! Я плакала вместе с мамами, услышав первый крик Алисы, а потом Ратмира. Я ревела, когда молодой папа целовал шелушащиеся пяточки своих детей и всхлипывала, когда дядя брал на руки новорожденных. Несмотря на все трудности, у меня получились отличные сыновья! Верю, что и внуки вырастут с добрым сердцем, - написала Симона на своей страничке в «Инстаграме».

Симона Юнусова с внуками.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сама Алиса, дочь Алёны Шишковой и Тимати, уже успела познакомиться с братиком. По словам Симоны, она очень волновалась, как девочка воспримет братика, но всё прошло отлично.

- Первое знакомство с братиком прошло легко и очень эмоционально! Конечно, это только начало и надо следить, чтобы не возникала ревность, но это уже работа взрослых, а пока старшая сестра справилась на отлично! – рассказала Симона.

simona280 Скажу вам по секрету,я волновалась... Первое знакомство с братиком прошло легко и очень эмоционально! Конечно, это только начало и надо следить, чтобы не возникала ревность, но это уже работа взрослых, а пока старшая сестра справилась на отлично!!!

Тем временем, Алёна Шишкова активно проводит время со своей мамой. Они успели вместе посетить несколько заведений и даже сходили в баню.

Алёна Шишкова с мамойФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что Алёна Шишкова поздравила Настю Решетову и Тимати с рождением сына. У тюменки до сих пор прекрасные отношения с бывшей свекровью: они часто видятся, и даже делают друг другу необычные сюрпризы.