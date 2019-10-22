2019-10-22T12:38:22+03:00
Звезды

«Я плакала»: мама Тимати рассказала, что чувствовала, когда родилась дочь Алёны Шишковой

После рождения внука Симона Юнусова вспомнила яркие моменты из жизни
Алексей КОСЕНЧУК
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«Я плакала»: мама Тимати рассказала, что чувствовала, когда родилась дочь Алёны Шишковой«Я плакала»: мама Тимати рассказала, что чувствовала, когда родилась дочь Алёны ШишковойФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Спустя неделю после рождения внука Симона Юнусова (мама Тимати) до сих пор находится под впечатлением. Женщину настолько тронул момент появления на свет Ратмира, что она пустилась в воспоминания и рассказала не только о рождении сына, но и о рождении внуков.

- Рождение сыновей стало главным событием в моей жизни. Так я думала до появления внуков! Я плакала вместе с мамами, услышав первый крик Алисы, а потом Ратмира. Я ревела, когда молодой папа целовал шелушащиеся пяточки своих детей и всхлипывала, когда дядя брал на руки новорожденных. Несмотря на все трудности, у меня получились отличные сыновья! Верю, что и внуки вырастут с добрым сердцем, - написала Симона на своей страничке в «Инстаграме».

Симона Юнусова с внуками. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Симона Юнусова с внуками.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сама Алиса, дочь Алёны Шишковой и Тимати, уже успела познакомиться с братиком. По словам Симоны, она очень волновалась, как девочка воспримет братика, но всё прошло отлично.

- Первое знакомство с братиком прошло легко и очень эмоционально! Конечно, это только начало и надо следить, чтобы не возникала ревность, но это уже работа взрослых, а пока старшая сестра справилась на отлично! – рассказала Симона.

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Скажу вам по секрету,я волновалась... Первое знакомство с братиком прошло легко и очень эмоционально! Конечно, это только начало и надо следить, чтобы не возникала ревность, но это уже работа взрослых, а пока старшая сестра справилась на отлично!!!
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Тем временем, Алёна Шишкова активно проводит время со своей мамой. Они успели вместе посетить несколько заведений и даже сходили в баню.

Алёна Шишкова с мамой Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Алёна Шишкова с мамойФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что Алёна Шишкова поздравила Настю Решетову и Тимати с рождением сына. У тюменки до сих пор прекрасные отношения с бывшей свекровью: они часто видятся, и даже делают друг другу необычные сюрпризы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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