Александр Моор: северные льготы для жителей Югры и Ямала сохранятся в полном объёме

СЕГОДНЯ 11:19 2018-09-05T11:21:04+03:00

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Врио губернатора Тюменской области Александр Моор накануне побывал с рабочей поездкой в двух городах Югры – в Советском и Югорске. За время своего визита врио главы региона и губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова посетили завод по изготовлению древесно-стружечной плиты, главную библиотеку Югорска и встретились с работниками предприятия «Газпром Трансгаз Югорск», где вручили им заслуженные награды.

ЛЬГОТЫ СОХРАНЯЮТСЯ

Подробнее стоит остановиться на рабочей встрече Александра Моора и Натальи Комаровой с трудовым коллективом «Газпром Трансгаз Югорск» - крупнейшего газотранспортного предприятия ПАО «Газпром», которое осуществляет транспортировку газа с месторождений Севера Западной Сибири (Медвежьего, Уренгойского, Ямбургского, Заполярного и др.). Потребителями этого газа являются жители европейской части России и страны ближнего и дальнего зарубежья.

Макеты в "Газпром Трансгаз Югорск"Фото: Алексей КОСЕНЧУК

На встрече с главами двух субъектов собрались более 400 человек, ещё более 4 тысяч работников из 24 городов и поселков Югры и Ямала приняли участие во встрече в формате видеоконференции. Так, например, участников встречи интересовал вопрос о сохранении льгот для жителей Ямала и Югры. Наталья Комарова и Александр Моор отметили, что все они будут сохранены в полном объёме, с федеральными органами власти проводится активная работа по этому вопросу.

На встрече с работниками "Газпром Трансгаз Югорск". Фото: Правительство ХМАО-Югры

– У нас с губернатором Югры одинаковая позиция по этому вопросу, – отметил врио губернатора Тюменской области Александр Моор. – Если кто-то попробует в очередной раз покуситься на совершенно заслуженные северянами льготы, мы вместе с Югрой и Ямалом плечом к плечу выступим за их сохранение в полном объеме.

В свою очередь, Наталья Комарова заявила, что у российского правительства нет планов по отмене или сокращению северных льгот.

Региональные льготы для пенсионеров сохранятся и вне зависимости от изменений пенсионного возраста. По словам Александра Моора, сегодня в Тюменской области принимаются меры социальной поддержки пенсионеров, среди которых: оплата услуг ЖКХ, бесплатный проезд в общественном транспорте и льготы по налогам. В региональных законах зафиксируют, что льготы действуют для мужчин, начиная с 60 лет и для женщин с 55 лет.

Александр Моор на экскурсии в "Газпром Трансгаз Сургут"Фото: Алексей КОСЕНЧУК

ЭФФЕКТИВНОСТЬ «СОТРУДНИЧЕСТВА»

Межрегиональная программа «Сотрудничество» между тремя субъектами «тюменской матрёшки» доказала свою эффективность и состоятельность. Такое мнение выразила губернатор Югры Наталья Комарова, отвечая на вопрос о дальнейших перспективах реализации программы и развития экономической интеграции. Как отметила глава региона, «Сотрудничество» - один из ресурсов для реализации планов развития.

– В Югре в рамках программы построено 14 объектов здравоохранения, включая онкологический центр и окружную больница в Пыть-Яхе, – отметила Наталья Комарова. – Программа создана так, что у органов власти Югры, Ямала и Тюменской области есть возможность повышать ее эффективность, действуя в интересах людей и учитывая все внешние факторы.

Говоря о создании новых рабочих мест для жителей «тюменской матрёшки», Александр Моор отметил, что итогом работы по привлечению инвестиций в региональную экономику стал выход Тюменской области на первое место в Национальном рейтинге состояния инвестклимата. По его словам, сегодня в регионе реализуется множество инвестиционных проектов, которые направлены на создание новых предприятий и рабочих мест.

– Важно, что работа проводится не только в городах, но и на селе, - подчеркнул врио губернатора Тюменской области.

Встреча в "Газпром Трансгаз Югорск"Фото: Алексей КОСЕНЧУК

В конце рабочей поездки Александр Моор признался журналистам, что за время своих рабочих визитов на территорию Югры, жители округа стали ему ближе и роднее.

– Каждый визит в Югру – это как поездка к старым друзьям, очень душевным людям, – отметил Александр Викторович. – Кроме того, визиты полезны и с профессиональной точки зрения, ведь мы обсуждаем разные задачи, которые, по большому счёту, у нас общие. Что касается поездки на завод «Югра-плит», то хочется отметить, что 17% его продукции приходится на Тюменскую область. Я уверен, что благодаря развитию производства, и в нашем регионе можно будет расширять мебельный бизнес, используя продукцию завода. «Газпром Трансгаз Югорск» - предприятие огромное, и я думаю, что сотрудничество тюменских промышленных предприятий, которые поставляют сюда свою продукцию, продолжится.

Схема в диспетчерскойФото: Алексей КОСЕНЧУК

Напомним, сегодня, 5 сентября врио губернатора Тюменской области Александр Моор находится с рабочим визитом в Салехарде. Он примет участие в церемонии присоединения Салехардского энергоузла к Единой энергетической системе РФ, а также возложит цветы к Вечному огню. Некоторое время назад Александр Моор посетил главный туристический объект ямальской столицы «Обдорский острог».