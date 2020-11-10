ТОП-5 мест, где тюменцам можно познакомиться во время пандемии Фото: pixabay.com

Вот уже восемь месяцев в Тюменской области длится режим повышенной готовности из-за коронавирусной пандемии, который из раза в раз продлевают. Школьников и студентов переводят на дистанционное обучение, работников – на удаленную работу, а мероприятий и концертов стало значительно меньше. Казалось бы, в таких условиях найти себе пару труднее, ведь выходы из дома сведены к минимуму. Однако никакая пандемия не мешает людям заводить новые знакомства, а большинство сайтов и приложений для знакомств отмечают высокий приток новых пользователей.

Приложения знакомств

Tinder. Фото: скриншот программы

Лидерами приложений для знакомств остаются Tinder и Badoo. Плюс подобных платформ в том, что при регистрации пользователи указывают свои физические данные, интересы и пркрепляют фотографии, с помощью которых вы определяете, кого свайпать влево (отказать), а кого вправо (лайкнуть).

Часть функций платные, но они не сильно влияют на процесс знакомства. Главный минус платной функции – невозможность узнать человека, которому вы понравились до взаимной симпатии. Единственное отличие сайтов в том, что Tinder хоть как-то проявляет заботу о вашем здоровье, а также предостерегает от разглашения своей личной информации.

Рассмотренные приложения отлично подойдут для непринужденного общения и легкого флирта. Если вы хотели познакомиться с тургеневской девушкой или пай-мальчиком, то нужно набраться терпения или рассмотреть другие способы знакомств.

Инстаграм

Instagram. Фото: Pixabay

Другой популярный вариант – Instagram. Здесь можно как просто делиться своим творчеством, так и находить новые знакомства. С помощью сторис и фотографий вы можете узнать об интересах человека и проявить к нему симпатию. В отличие от сайта знакомств, в инстаграме нет ограничений, связанных с платными функциями. Остается лишь подписаться на заинтересовавшую вас страницу и отправить сообщение.

Онлайн-игры

GameTree. Фото: скриншот

Любителям поиграть онлайн найти пару поможет социальная сеть GameTree. Выбор собеседника и по совместительству «тиммейта» происходит по вашим игровым интересам. В приложении существует геолокация, что позволит вам найти человека из своего города. После удачного знакомства достаточно обменяться с человеком контактами и продолжить разговор уже через видеосвязь.

Онлайн-кинотеатры

Для киноманов есть возможность для совместного просмотра фильма, который может перерасти в нечто большее. Для этого существуют сайты «Текстовый чат Кино без регистрации» и «Видеочат RU».

На сайте «Текстовый чат Кино без регистрации» общение происходит в общих и приватных беседах. На сайте присутствует геолокация, позволяющая найти собеседника из своего города. «Видеочат RU» отличается тем, что общение происходит в видеорежиме, где предусмотрена функция случайного выбора собеседника.

Знакомства на улице

После снятия режима самоизоляции вновь открылись общественные места. Многие люди снова начали знакомиться в парках и кафе, забывая о своей безопасности. При таком положении лучше избегать места скопления людей: бары, клубы и театры. Единственным пространством, где можно встретиться и уменьшить риск заболевания, являются парки. И помните, что ответственность за личную безопасность лежит на ваших плечах.

В заключении хочется отметить, что онлайн-знакомства будут актуальны до конца года, а скорее еще дольше. При новых реалиях нужно адаптироваться к новым формам общения, а что более важно – безопасным. Не важно, какую онлайн-площадку для знакомств вы хотите выбрать, главное – не бойтесь знакомиться, ведь это возможность завести новых друзей или найти вторую половинку в трудное и одинокое время.

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