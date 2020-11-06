В Тюменской области учеников с 6 по 11 класс на две недели отправили на дистанционку

В Тюменской области учеников с 6 по 11 классы на две недели отправили на удалёнку Фото: pixabay.com

Ученики с шестого по одиннадцатый класс с понедельника, 9 ноября, на две недели переводятся на дистанционный режим обучения. Об этом заявил заместитель губернатора, директор департамента образования и науки Тюменской области Алексей Райдер. По его словам, из-за сложной эпидемиологической ситуации в регионе необходимо «поддержать разобщение школьных коллективов, которое получили благодаря каникулам».

– Обучение пройдёт в уже привычной форме, с получением домашнего задания через электронные дневники и с прохождением новых тем на всероссийских образовательных платформах под руководством педагогов-предметников и классных руководителей, – подчеркнул Алексей Райдер.

Что касается учеников с первого по пятый класс, для них сохраняется обычный учебный режим в школе, правда, со всеми мерами безопасности. В их числе: термометрия, дезинфекция помещений, обработка рук и контактных поверхностей антисептиком, ношение масок во время перемен.

– Ребятам из малообеспеченных семей и детям с ограниченными особенностями здоровья, которые учатся в 6 – 11 классах, подготовим к выдаче сухие пайки, поддерживающие режим питания на дому, – отметил замгубернатора.

Все дополнительные образовательные программы для детей также переведены на удалёнку на две недели.

– Я искренне призываю родителей отнестись с пониманием к принятым решениям. Они полностью соответствуют текущей обстановке, ведь наша главная задача – не подвергать риску не только детей, но и членов их семей.