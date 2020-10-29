Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 30 октября 2020 года: депздрав набирает медработников для моногоспиталей

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 581 693 случая коронавируса в 85 регионах Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 30 октября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 138 и составило 13 105 человек.

Всего зараженных: 13 105

Количество смертей: 62

Режим повышенной готовности: до 12 ноября

Изоляция для приезжих: нет

Горячие источники: открыты

Музеи, кинотеатры и театры: открыты

Детские развлекательные центры: открыты

Скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Оперативный штаб Тюменской области доложил о четырех пациентах с диагнозом «коронавирус», умерших на фоне осложнений.

– Несмотря на усилия врачей, скончались четыре человека: мужчина 64 лет от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, хронического заболевания и отягощенного анамнеза, мужчина 61 года – от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии, мужчина 63 лет – от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронического заболевания, женщина 68 лет – от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронического заболевания, – сообщил оперштаб.

За весь период пандемии в Тюменской области умерло 66 пациентов с коронавирусом. Под наблюдением врачей остаются 1 960 пациентов, 27 из них – на ИВЛ. Кроме того, за минувшие сутки положительный тест на COVID-19 подтвердился у 138 человек, шесть из них – дети.

Выздоровели за минувшие сутки 75 пациентов (за весь период – 8 621). 2 158 человек находятся в нашем регионе на перевахтовке.

Также накануне главный врач тюменского моноинфекционного госпиталя Дмитрий Бутов рассказал о работе с коронавирусными больными. А департамент здравоохранения региона объявил набор медиков в резерв для работы в моногоспиталях.

Кроме того, журналист «Комсомольской правды» –Тюмень» рассказала, как отпраздновала вместе с молодоженами их свадьбу – она вошла в число гостей, допущенных на церемонию бракосочетания в ЗАГС.

В Тюмени состоится лекция о COVID-19 медицинского блогера Алексея Водовозова. Встреча пройдет в офлайн- и онлайн-форматах.

За последние сутки в России выявлено 17 717 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 26,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 366 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 14 740 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 581 693 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 27 301 летальный исход, выздоровел 1 186 041 человек.