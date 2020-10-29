Испытано на себе: «Как я гуляла на свадьбе во время пандемии»

Молодожены 2020 Фото: Виктория Стеблова

Роскошные залы тюменского ЗАГСа стали тихими и безлюдными во время пандемии коронавируса. Сегодня здесь проводится меньше торжественных церемоний, чем обычно, ведь вместе с женихом и невестой войти к регистратору могут только десять гостей, включая фотографа. Все чаще влюбленные пары обходятся без праздничных нарядов. А вход во Дворец бракосочетания строго регламентирован: только в масках. И все же нашлись тюменцы, кто рад погулять на скромной свадьбе, но при этом не отказать себе и близким в традиционных образах жениха и невесты.

Впрочем, и сами новобрачные были с масками на лице – так и поженились! Как отпраздновали свадьбу молодожены в условиях ограничений из-за пандемии, любовалась корреспондент «Комсомольская правда» – Тюмень» Виктория Стеблова.

О том, что мой друг Слава решил сделать предложение своей девушке, я узнала еще летом, задолго до самого предложения. Ребята не хотели устраивать «пир на весь мир», поэтому ситуация с пандемией не сильно их смущала. Откладывать такое событие им не хотелось. Все складывалось очень красиво: предложение, согласие невесты Иры. Но вот пришла пора подавать заявление, это оказалось непросто.

Тюменский ЗАГС Фото: Виктория Стеблова

– Сначала мы пытались подать заявление через «Госуслуги», но сайт то и дело зависал, возможно, причина не в сайте, а в наших устройствах. С госпошлиной все было еще интереснее. Мы уплатили ее в первый раз, вроде бы правильно, но она не подошла, то ли платить нужно в тот момент, когда заявление подаешь, то ли электронный чек не сохранили. Для того чтобы ее возвратить, нужно пойти туда, не знаю куда, и принести то, не знаю что. Поэтому мы оплатили второй раз. В итоге по телефону записались в сам ЗАГС и подали заявление уже там, – рассказал молодой супруг Слава.

В момент, когда ребята позвонили и рассказали, что заявление подано, я радовалась не меньше, чем они. Ведь когда-то я их и познакомила.

Свадьба в период пандемии Фото: Виктория Стеблова

В этот долгожданный день я нервничала сильно, чего не скажешь о самих молодых. Когда я ездила за букетом, ребята отправляли мне видео из дома, на котором жених радостно ел хурму, а невеста устраивала дефиле в домашнем халатике.

Слава и Ира поженились 21 октября. Приятным сюрпризом стало известие, о том, что в ЗАГС они могут пригласить своих близких и родных, но в ограниченном количестве – до десяти человек, включая самих молодоженов. Нас было восемь человек: жених и невеста, их сын и родители, двое друзей и фотограф. Влюбленная пара выглядела необычно: жених в костюме и невеста в белом роскошном платье, и оба с масками на лице!

Жених и невеста в 2020 году Фото: Виктория Стеблова

В самом ЗАГСе царит тишина, непривычно видеть такое торжественное место безлюдным. Нашей маленькой компании скучать не пришлось. Молодожены с прекрасным чувством юмора не дали волноваться ни гостям, ни самим себе. Слава неоднократно участвовал в тюменском StandUp, поэтому он точно знал, как разрядить атмосферу.

Многие пары, которые приходили на регистрацию перед нами, были в повседневной одежде, без торжественных нарядов. В ЗАГС пускают строго по времени и в медицинских масках. В самих залах осталось лишь несколько кресел, стоят они на расстоянии друг от друга. Таким образом, гости соблюдают социальную дистанцию. Регистрация стала заметно короче по времени, а молодожены не танцевали первый танец.

Все это время мы вели видеозапись – от входа во Дворец бракосочетания до выхода из него. Онлайн-трансляцию молодые не запускали, они с самого начала планировали провести этот день в самом узком кругу родных людей. Я была единственным человеком на свадьбе, который постоянно снимал сторис в Instagram.

После ЗАГСа к нашей веселой компании присоединилось еще несколько друзей молодой семьи, и мы отправились за город жарить вкусный шашлык и веселиться.

Напомним, 1 апреля 2020 года ЗАГСы в Тюменской области приостановили свою работу. Такое решение шокировало многих женихов и невест. Исключения сделали лишь для тех пар, у которых изменить дату свадьбы было невозможно, но в таком случае на бракосочетание присутствовали исключительно будущие супруги.

Постановление

Есть пары, которые даже в такой период отличились своей оригинальностью. Например, пара тюменских блогеров Марселя и Анастасии Мурзагильдиных на своем бракосочетании запустила новый тренд, сама не подозревая того. Молодые успели в последний вагон уходящего поезда и расписались 1 апреля, а во время регистрации запустили прямой эфир в Instagram, который собрал многотысячные просмотры. Пара отнеслась к ситуации понимающе и с юмором.

– Принимаем бесконтактные поздравления на карту и по адресу, – шутили супруги в своих аккаунтах в Instagram.

Фото: скриншот Instagram

Пара Юлия и Родион Гринберг из Тюмени планировали свадьбу задолго до ситуации с пандемией. Их семье пришлось смотреть свадьбу в режиме онлайн. Молодожены признались, что не было ощущения, что рядом нет родных, но бабушки и дедушки все же были в шоке от такого праздника.

Спустя несколько месяцев ограничения смягчили. Сейчас ЗАГСы Тюменской области работают по предварительной записи. Все желающие узаконить отношения могут подать заявление и записаться на прием в электронном виде. Сделать это можно через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Также записаться на прием можно по телефону или отправить запрос на электронную почту ЗАГСа.

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