Регистрация браков в Тюмени во время коронавируса: беременным тюменкам можно выходить замуж
В Тюменской области поручено приостановить регистрацию браков. Правда, для некоторых местных жителей все же есть исключение. Подробней о ситуации с запретом на свадьбы и разводы в регионе, установленном до 1 июня, рассказала директор областного управления ЗАГС Лилия Амбарцумова.
– Даты будут переназначены на более поздний период с 1 июня 2020 года. В исключительных случаях по особым обстоятельствам регистрация брака будет произведена, но только с участием лиц, вступающих в брак. Приглашенные лица на церемонию допущены не будут, – сообщила Амбарцумова.
Она заявила, что особые обстоятельства определены законодательством Российской Федерации: это беременность, рождение ребенка, непосредственно угроза жизни одной из сторон и иные обстоятельства.
– Для определения даты регистрации или расторжения брака и особых условий сотрудники органов ЗАГС будут в индивидуальном порядке связываться с заявителями и решать вопросы о переносе даты регистрации. Можно также самостоятельно связаться с органом ЗАГС, в который ранее было подано заявление, – отметила директор облуправления.
Она также попросила не подавать заявления о заключении или расторжении брака до 1 июня в электронном виде через Единый портал государственных муниципальных услуг. В случае поступления таких заявлений сотрудники направят отказ.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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