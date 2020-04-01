2020-04-01T12:59:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Регистрация браков в Тюмени во время коронавируса: беременным тюменкам можно выходить замуж

Правда, приглашать на торжественную церемонию никого нельзя
Вадим Бегун
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Регистрация браков в Тюмени во время коронавируса: беременным тюменкам можно жениться. Фото - pixabay.com.Регистрация браков в Тюмени во время коронавируса: беременным тюменкам можно жениться. Фото - pixabay.com.
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В Тюменской области поручено приостановить регистрацию браков. Правда, для некоторых местных жителей все же есть исключение. Подробней о ситуации с запретом на свадьбы и разводы в регионе, установленном до 1 июня, рассказала директор областного управления ЗАГС Лилия Амбарцумова.

– Даты будут переназначены на более поздний период с 1 июня 2020 года. В исключительных случаях по особым обстоятельствам регистрация брака будет произведена, но только с участием лиц, вступающих в брак. Приглашенные лица на церемонию допущены не будут, – сообщила Амбарцумова.

Она заявила, что особые обстоятельства определены законодательством Российской Федерации: это беременность, рождение ребенка, непосредственно угроза жизни одной из сторон и иные обстоятельства.

– Для определения даты регистрации или расторжения брака и особых условий сотрудники органов ЗАГС будут в индивидуальном порядке связываться с заявителями и решать вопросы о переносе даты регистрации. Можно также самостоятельно связаться с органом ЗАГС, в который ранее было подано заявление, – отметила директор облуправления.

Она также попросила не подавать заявления о заключении или расторжении брака до 1 июня в электронном виде через Единый портал государственных муниципальных услуг. В случае поступления таких заявлений сотрудники направят отказ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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