«Мой ребёнок будет красивым с первого дня»: беременная жена «мангового барона Тюмени» покажет роды в прямом эфире

Семья Мурзагильдиных уже знает пол ребёнка Фото: Из личного архива

Марсель Мурзагильдин - топовый блогер Тюменской области, управляющий одного из местных кинотеатров, ведущий светских мероприятия, «манговый барон Тюмени» (!), а с недавних времён ещё и молодой семьянин. Его жизнь - это всегда яркая и красивая картинка, но так ли всё радужно на самом деле? Как относится к его деятельности семья? Корреспондент «Комсомольской правды – Тюмень» решила разобраться в этом вопросе и взять интервью у молодой супруги одного из самых завидных женихов нашего города.

- Настя, скажи, сложно ли было начать отношения с таким популярным у нас мужчиной?

- Очень тяжело, я долго с эти мирилась. Мы много ссорились, я обижалась. Потому что мне, простой девочке, было очень сложно с этим свыкнуться. Но Марсель мне сразу дал понять, что бояться не нужно, нет повода переживать. Хотя сам долго отходил от такой жизни и нашествия фанаток.

Сначала в семье были ссоры и недопонимания, но всё в прошлом Фото: Из личного архива

- К женщинам ревновала?

- Сначала да, хотя не показывала этого. Всё держала в себе, потому что пыталась произвести впечатление девушки, которой всё безразлично.

- Как долго ты привыкала к тому, что он никогда не расстаётся с камерой? Стеснялась ли ты постоянно быть в центре внимания многотысячной аудитории Марселя?

- Первое время, когда он снимал видео, я просила показать кадры, прежде чем выкладывать их в Интернет. Очень много чего запрещала, но потом поняла, что инстаграм – это такая жизнь, в которой ты либо показываешь всё как есть, либо фильтруешь. Но тогда твоей аудитории будет не интересно, ведь подставные истории и постановочные фото не работают. Люди видят меня в жизни без фильтров, узнают, подходят и спрашивают: «Вы жена Марселя?»

- Правда ли, что вы – первые в Тюменской области, кто женился в прямом эфире во время карантина?

- Да, правда, на следующий день загсы закрыли. Мы хотели создать прямой эфир для родных и близких, а в итоге получили эфир с многотысячным просмотром. О нас даже был репортаж в нескольких новостных издательствах. Торжество мы сначала не планировали – хотели семейный вечер и свадебное путешествие.

Блогеры успели пожениться в карантин Фото: Из личного архива

- Я знаю, что теперь ты и сама начинающий блогер? Супруг к этому подвиг?

- Беременность. Когда мы рассказали аудитории об этом, у нас резко возросли охваты, и я поняла, что шанс нельзя терять. Я рассказывала о своей беременности, о том, как она проходит, все хорошие и плохие моменты. У всех блогеров есть красивая картинка, но нет реальности. Первые месяцы мне самой не хватало такого живого блога, в котором бы всё рассказывали и показывали. Вот элементарно, когда у меня что- то болит, я не понимаю, нормально это или не нормально. Девушки-подписчицы стали делиться своими историями, о которых никому не рассказывали. Я хочу сделать такую страницу, чтобы будущим мамочкам было интересно.

- Сейчас ты – в интересном положении. Уже знаешь, кого ждёте?

- Мы ждём девочку. У нас будут парные роды, которые мы планируем транслировать в социальных сетях. Показывать малышку тоже будем, ведь я не верю во всякие сглазы и всё прочее. Наоборот я из тех, кто будет показывать всё как есть, а не только с красивой стороны. Думаю, что многие боятся показывать малышей потому, что в первые месяцы жизни дети некрасивые. А мой ребёнок будет красивый с самого первого дня, поэтому я ничего не буду скрывать.

Счастливую семью ждёт пополнение Фото: Из личного архива

- Сейчас модно заводить крохотным детям личные странички в социальных сетях. Будешь ли делать что-то подобное?

- Марсель уже предлагает завести страничку, пока вокруг темы такой ажиотаж. Я тоже не против, но понимаю, что этим нужно заниматься. Нужно время и ресурсы, а времени сейчас не особо много.

Будущему малышу уже планируют завести страничку в Instagram Фото: Из личного архива

- Какой совет ты можешь дать молодым семьям?

- Разговаривайте друг с другом, обсуждайте абсолютно всё, тогда не будет никаких поводов и причин для ссор и конфликтов. И всегда удивляйте друг друга чем-то приятным.