«Бабушки и дедушки в шоке!»: молодожёны из Тюмени сыграли свадьбу в Instagram

Еще до появления на Земле коронавируса COVID-19 Юлия и Родион Гринберги из Тюмени планировали свадьбу. В декабре 2019 года влюбленные решили подать заявление в загс – тогда никто не мог даже предположить, что их бракосочетание будет столь необычным.

– В декабре мы решили подать заявление на июнь, чтобы спокойно выбрать удобную дату и время. Не одни мы такие умные оказались, и многие даты уже были заняты. Например, 20 июня оставалось одно время на 10 утра! Поэтому нам достался самый конец месяца, – пояснила невеста.

"В свадьбе важно что? Правильно: вы двое". Фото с личной страницы Родиона Гринберга "ВКонтакте"

Свадьбу назначили на 27 июня. Немного настораживала ситуация с пандемией, ведь сначала в связи с режимом повышенной готовности загсы были закрыты, а затем, после ослабления ограничений, губернатор строго-настрого запретил молодоженам Тюменской области приводить на регистрацию кого-либо, кроме фотографа.

– В любом случае многое пошло не так, как планировалось. Мы до конца ждали, когда губернатор разрешит прийти в загс хотя бы вдвоем, и только после этого начали подготовку, – рассказывает Юлия. – После открытия загсов только для молодоженов мы, конечно, надеялись, что все-таки до конца июня разрешат приглашать гостей, но увы. И само собой пришла идея провести онлайн-трансляцию в соцсетях для всех близких и знакомых. Спасибо тебе, 21 век!

И Юля, и Родион работают в медиасфере, яркие и непосредственные личности, с интернетом «на ты», и все же свадьба – это традиционное событие. Хотелось отметить его по-особенному, порадовать старшее поколение.

– Родители, бабушки и дедушки были в шоке и очень хотели попасть внутрь, но мы заверили, что они смогут увидеть все онлайн, – делится воспоминаниями молодая жена.

Запустив прямой эфир в Instagram, молодые шагнули в здание загса. Здесь царил покой, и в этом смирении, при том в присутствии своих близких в сети, ребята провели церемонию бракосочетания.

– В удивительное время живем, друзья. Пустой загс в самый разгар субботы – такого не увидим, наверное, больше никогда. Настолько спокойная атмосфера, когда вас никто не дергает, не торопит. И не было ощущения, что рядом нет родных: они тут, рядом, по ту сторону экрана. Незабываемые ощущения, – вспоминает невеста.

«Эмоции от такого уникального 2020-го мы будем вспоминать еще долгие годы». Фото с личной страницы Родиона Гринберга «ВКонтакте»

Прямой эфир Гринберги сохранили на память, но выкладывать в соцсетях не хотят – теперь это их необычное свадебное видео. А вот фотографии у себя на страницах выложили, чтобы порадовать своих подписчиков.

– Вот и состоялась моя свадьба! Жаль, что режим самоизоляции не позволил пригласить всех, кого хотел. Фотографа одного разрешили зайти с нами. Тем не менее все равно было очень круто! – Написал Родион на своей странице «ВКонтакте».

С организацией празднества пришлось сильно урезать список гостей. Не сказать, что это сэкономило средства. К тому же ребята до последнего не бронировали базу отдыха, надеясь, что очередное послабление режима поной готовности разрешит собрать больше людей на их первом семейном празднике.

– Сейчас очень много историй, когда мероприятие не состоялось, а деньги за бронь не возвращают, поэтому мы решили не рисковать и начать позже. Конечно же, это вышло нам боком, ведь на лето большинство загородных домов уже было занято под свадьбы и дни рождения (рестораны не работают, поэтому сейчас базы отдыха пользуются повышенным спросом). На наше число мы нашли один единственный вариант до 20 человек, поэтому пригласили не всех, кого хотели видеть в этот день, – огорчилась Юля.

"Родители, бабушки и дедушки были в шоке". Фото с личной страницы Юлии Гринберг "ВКонтакте"

Может стоило перенести свадьбу на другое время? Невеста призналась, что оставила бы все как есть, потому что теперь ее свадьба стала по-настоящему уникальной.

– Эмоции от такого уникального 2020-го мы будем вспоминать еще долгие годы, – считает тюменка. – Да и в свадьбе важно что? Правильно: вы двое. Выбирайте вариант, который будет в кайф именно вам, а не окружающим. В погоне за желанием угодить всем, можно потерять один из самых запоминающихся дней для вашей семьи.

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