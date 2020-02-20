В Тюмени невеста осталась без свадьбы: в паспорте жениха закончились страницы для штампа

Рыжеволосая зеленоглазая красавица Светлана в белоснежном пышном платье льет слезы у Лазурного зала Дворца бракосочетания Тюмени. Свадьбу жених и невеста планировала полгода, 1 сентября 2019-го подали заявление – тюменке было важно вступить в брачный союз именно сегодня, в день магии чисел – 20.02.2020.

Молодожёны собирались пожениться во Дворце бракосочетанияФото: Ирина Ромашкина

Невеста все утро провела в подготовке к этому моменту: о том кричит ее дорогое платье со шлейфом, идеально уложенные волосы, диадема в них, стильный макияж и множество утешающих гостей. Слез невесты не унять. Брак отказались регистрировать, потому как некуда ставить печать: в паспорте жениха Евгения закончились страницы для штампа о браке.

В главном документе гражданина России таких страницы всего две. Суженый Светланы был женат дважды, потому страницы и закончились. Друзья успокаивают невесту: главное ведь человек, за которого выходишь замуж, а не красивая дата. А слезы упорно смывают труды визажиста, как и надежды о самом счастливом дне в жизни каждой девушки…

– Для меня дата важна! – Плачет невеста. – Мы подали заявление заранее, мы пришли в загс первого сентября. И нам не сказали, что надо было поменять паспорт, потому что не хватает страниц. В других городах ставят печать на следующей странице, где отметки «дети», а у нас почему-то нет. Вот как он сейчас решит этот вопрос? Ничего он уже не решит. Я хотела выйти замуж именно сегодня!

Света осталась без свадьбы прямо в загсеФото: Ирина Ромашкина

Такие случаи хоть и редки, но всё же случаются. Теперь для того, чтобы влюблённым стать мужем и женой, несостоявшемуся супругу Евгению предстоит в срочном порядке менять паспорт, заново переживать предсвадебные хлопоты и отвалить кругленькую сумму за новый банкет. Но осадочек, как говорится, останется на всю жизнь.

Всё было готово для свадьбы, в том числе и кольцаФото: Ирина Ромашкина

Напомним, ранее «Комсомольская правда» сообщала о том, что на Урале пара не может пожениться из-за того, что у жениха никогда не было паспорта. Житель Екатеринбурга Алексей Бизнигаев никогда не заморачивался о документах. Как результат, 30 лет прожил без них. А теперь во всех инстанциях мужчине отказывают в их получении.

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