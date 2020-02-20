2020-02-20T17:05:47+03:00
Общество

В Тюмени невеста осталась без свадьбы: в паспорте жениха закончились страницы для штампа

Не помогла поженить влюблённых даже «магическая» дата 20.02.2020 [фото]
Ирина Ромашкина
Поделиться:
Невеста осталась без мужа в День свадьбыНевеста осталась без мужа в День свадьбыФото: Ирина Ромашкина
Изменить размер текста:

Рыжеволосая зеленоглазая красавица Светлана в белоснежном пышном платье льет слезы у Лазурного зала Дворца бракосочетания Тюмени. Свадьбу жених и невеста планировала полгода, 1 сентября 2019-го подали заявление – тюменке было важно вступить в брачный союз именно сегодня, в день магии чисел – 20.02.2020.

Молодожёны собирались пожениться во Дворце бракосочетания Фото: Ирина Ромашкина

Молодожёны собирались пожениться во Дворце бракосочетанияФото: Ирина Ромашкина

Невеста все утро провела в подготовке к этому моменту: о том кричит ее дорогое платье со шлейфом, идеально уложенные волосы, диадема в них, стильный макияж и множество утешающих гостей. Слез невесты не унять. Брак отказались регистрировать, потому как некуда ставить печать: в паспорте жениха Евгения закончились страницы для штампа о браке.

В главном документе гражданина России таких страницы всего две. Суженый Светланы был женат дважды, потому страницы и закончились. Друзья успокаивают невесту: главное ведь человек, за которого выходишь замуж, а не красивая дата. А слезы упорно смывают труды визажиста, как и надежды о самом счастливом дне в жизни каждой девушки…

– Для меня дата важна! – Плачет невеста. – Мы подали заявление заранее, мы пришли в загс первого сентября. И нам не сказали, что надо было поменять паспорт, потому что не хватает страниц. В других городах ставят печать на следующей странице, где отметки «дети», а у нас почему-то нет. Вот как он сейчас решит этот вопрос? Ничего он уже не решит. Я хотела выйти замуж именно сегодня!

Света осталась без свадьбы прямо в загсе Фото: Ирина Ромашкина

Света осталась без свадьбы прямо в загсеФото: Ирина Ромашкина

Такие случаи хоть и редки, но всё же случаются. Теперь для того, чтобы влюблённым стать мужем и женой, несостоявшемуся супругу Евгению предстоит в срочном порядке менять паспорт, заново переживать предсвадебные хлопоты и отвалить кругленькую сумму за новый банкет. Но осадочек, как говорится, останется на всю жизнь.

Всё было готово для свадьбы, в том числе и кольца Фото: Ирина Ромашкина

Всё было готово для свадьбы, в том числе и кольцаФото: Ирина Ромашкина

Напомним, ранее «Комсомольская правда» сообщала о том, что на Урале пара не может пожениться из-за того, что у жениха никогда не было паспорта. Житель Екатеринбурга Алексей Бизнигаев никогда не заморачивался о документах. Как результат, 30 лет прожил без них. А теперь во всех инстанциях мужчине отказывают в их получении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Магическая дата 20. 02. 2020 для многих кажется днем, которой точо принесет удача. Так ли это на самом деле, корреспондентам КП-Новосибирск объяснили сибирские астролог и нумеролог (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Я ничего хорошего от нее не видел": отсидевшая пять лет за наркотики мать пытается через суд вернуть сына, который предпочел приемную семью
Рома, который живет в приемной семье, возвращаться отказывается наотрез и даже написал письмо президенту с просьбой не отдавать его родной маме. Но в суде его уговаривают передумать
Новости 24
"Деревянное чудо": в Тюмени восстановят дом 1928 года
Миллиардный долг тюменского банка-банкрота никто не купил
В Тюмени осудили бывшего налогового инспектора за взятку в 9 миллионов рублей
Оштрафовали коллекторов, которые требовали у тюменки найти свою подругу-должницу
Бизнес-омбудсмен оценила объем «серых» зарплат в малом и среднем бизнесе
Команды из Омутинского и Юргинского районов сразились на интеллектуальном турнире
Сергей Миневцев: Романов оставил участников в неведении о действующей рабочей группе для решения проблем инвалидов
Александр Моор рассказал, как будет развиваться Уватский район
В Ишиме назначили нового прокурора
Тюменская область – единственный субъект УрФО, где растет число предпринимателей
На тюменского предпринимателя завели уголовное дело из-за неуплаты налогов
Парковка на тюменской набережной станет бесплатной на три дня