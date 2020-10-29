Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 29 октября 2020 года увеличилось на 138 человек

В Тюменской области - 63-я жертва коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 29 октября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 138 и составило 13 105 человек.

Как сообщает оперативный штаб Тюменской области, за минувшие сутки в регионе зафиксировано 138 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 13 105).

Сегодня оперштаб региона сообщил еще о четвертых умерших пациентах с коронавирусом. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 66 пациента с коронавирусом.

Выписались по выздоровлении за минувшие сутки 75 пациентов (за весь период – 8 621).

За последние сутки в России выявлено 17 717 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 26,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 366 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 14 740 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 581 693 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 27 301 летальный исход, выздоровел 1 186 041 человек.