В Тюмени умерли четыре пациента с коронавирусом за последние сутки

Под наблюдением врачей остаются 1 960 пациентов, 27 из них – на ИВЛ. Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Сегодня, 29 октября, оперативный штаб Тюменской области доложил о четырех пациентах с диагнозом «коронавирус», умерших на фоне осложнений.

– Несмотря на усилия врачей, скончались четыре человека: мужчина 64 лет от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, хронического заболевания и отягощенного анамнеза, мужчина 61 года – от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии, мужчина 63 лет – от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронического заболевания, женщина 68 лет – от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронического заболевания, – сообщил оперштаб.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 66 пациентов с коронавирусом. Под наблюдением врачей остаются 1 960 пациентов, 27 из них – на ИВЛ. Кроме того, за минувшие сутки положительный тест на COVID-19 подтвердился у 138 человек, шесть из них – дети. 2 158 человек находятся в нашем регионе на перевахтовке.