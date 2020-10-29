Медицинский блогер Алексей Водовозов расскажет тюменцам о коронавирусе

Врач-терапевт высшей категории ведет просветительский блог «Смотровая Военврача». Фото со страницы блогера Алексея Водовозова в соцсетях

Лекция врача и медицинского блогера Алексея Водовозова «Вакцины и лекарства от COVID» пройдет в Тюмени 7 ноября, начало в 13:00. Терапевт расскажет об особенностях лечения коронавирусной инфекции, какие лекарства при этом применяются и ответит на все вопросы, связанные с вакцинацией.

Алексей Водовозов – врач-терапевт высшей квалификационной категории и токсиколог, а также один из главных популяризаторов доказательной медицины в России. Он является автором книги о «ловушках врачебной диагностики», а его статьи можно найти во журналах «Вокруг света», «Здоровье», «Esquire», также ведет просветительский блог «Смотровая Военврача».

Лекция Алексея Водовозова «Вакцины и лекарства от COVID» пройдет кафе «Среда» (ул. Герцена, 64). В связи с санитарно-эпидемиологическими нормами количество мест ограничено. Вход на для слушателей – только в маске. Ведется предварительная регистрация. Онлайн-трансляцию лекции можно увидеть в официальной группе организаторов «КонцептХаб».

– На лекции мы хотим развенчать слухи и домыслы о коронавирусной инфекции, а также дать возможность слушателям задать все интересующие вопросы о лекарствах и вакцинах. Тем более наш новый спикер Алексей Водовозов не только врач, но и участник клинического исследования коронавирусной вакцины: ему одному из первых поставили препарат от COVID-19, рассказала руководитель проекта «КонцептХаб» Виктория Елизарова.

«КонцептХаб» — это познавательные и бесплатные лекции для всех каждый желающих. Спикеры общаются с участниками проекта на актуальные темы в неформальной обстановке, а также отвечают на интересующие вопросы. Проект проводится при поддержке департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.