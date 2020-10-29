«Мы обязательно вылечим»: о тюменском моногоспитале для больных коронавирусом рассказал его главный врач Дмитрий Бутов

Остро чувствуется, что заразившиеся ковидом бояться своего диагноза и всего с ними происходящего, отмечают медработники моногоспиталя. Скриншот видео

Многоспиталь на 360 мест для пациентов с коронавирусом развернули 5 октября на базе областного диспансера на ул. Новая. О его работе и нюансах в общении с коронавирусными больными рассказал главный врач Дмитрий Бутов.

Моноинфекционный госпиталь развернули в сжатые сроки, потому здесь пришлось наскоро приспосабливать помещения.

– Здесь не совсем красивые и опрятные стены, не суперкрутые санузлы, но здесь работает команда профессионалов, которым можно довериться, – говорит о своем медучреждении Бутов.

Однако главным в работе медиков являются не красивые стены, а забота о нуждающихся в помощи пациентах. По словам Дмитрия Бутова, за три недели работы моногоспиталя ни один из пациентов не оказался брошенным. При этом остро чувствуется, что заразившиеся ковидом боятся своего диагноза и всего с ними происходящего.

– Больные коронавирусной инфекцией – это особый контингент, который требует к себе большого профессионального внимания и соблюдения этических норм. Ведь они приходят сюда напуганными, прежде всего неопределенностью ситуации, и наша задача успокоить их, вселить в них жизнь и дать понять, что мы обязательно их вылечим и здоровыми отправим домой. Более двухсот человек уже ушли из нашего госпиталя здоровыми, – заверил доктор.

Дмитрий Бутов: "На глазах растут молодые врачи, превращаются в настоящих профессионалов". Скриншот видео

Медики ежедневно вывозят до десяти пациентов в другое лечебное учреждение на компьютерную томографию, ежедневно берут у них анализы на COVID-19. Все алгоритмы обследования и лечения соблюдаются тщательно, убедил Бутов.

– Меня радует, как на глазах растут молодые врачи, превращаются в настоящих профессионалов. Люди совершенно четко понимают, что от них требуется, и стараются с полной отдачей выполнять те задачи, которые перед ними стоят. И не забывайте, что люди работают в средствах индивидуальной защиты. Даже просто походить в них 30 – 40 минут – ощущения не из приятных, а они работают по 12 часов, – поделился переживаниями главврач.

Руководитель госпиталя Дмитрий Бутов добавил, что на сегодняшний день, за три недели работы больницы, из стен его моногоспиталя по улучшении состояния здоровья или выздоровлении выписали более 200 пациентов.