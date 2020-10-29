В моноинфекционные госпитали Тюменской области требуются сотрудники

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Более 4 200 врачей и сотрудников среднего медперсонала ведут борьбу с коронавирусной инфекцией в Тюменской области. В регионе открыто 16 моногоспиталей для пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмонией. Сегодня, 29 октября, департамент здравоохранения региона призвал подкрепление в ряды армии против коронавируса.

– В настоящее время в развертываемых инфекционных госпиталях для лечения пациентов с COVID-19 в Тюменском регионе нехватки медицинских кадров не отмечается. Моноинфекционные госпитали укомплектовываются кадрами в соответствии с потребностью на основании установленного коечного фонда. В основном укомплектование новых открывающихся госпиталей медицинскими работниками осуществляется за счет сформированного департаментом здравоохранения резерва медицинских кадров. Сейчас формирование резерва продолжается, и кадровая служба здравоохранения приглашает медработников, в том числе из других регионов, – пояснила пресс-секретарь ведомства Александра Малыгина.

Она дополнила, что на данный момент в нашем регионе работают более 30 специалистов из других субъектов Российской Федерации.

Подробнее о том, как записаться в резерв медицинских кадров, расскажут специалисты кадровой службы здравоохранения в Тюменской области: 8 (3452) 42-78-14, 42-78-15.