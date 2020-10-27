В Ялуторовске открылся моногоспиталь для ковидных больных

Фото: правительство Тюменской области

Ялуторовский санаторий-профилакторий «Светлый» перепрофилировали под моногоспиталь, где теперь принимают больных с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил департамент здравоохранения накануне, 26 октября.

По данным ведомства, на сегодняшний день коечный фонд для оказания помощи пациентам с COVID-19 и тяжелыми формами пневмонии увеличен до 16 специализированных учреждений.

В нашем регионе сегодня в распоряжении врачей, занятых борьбой с COVID-19, более 3 000 коек. Как отмечают специалисты, в моногоспиталях лечат пациентов с разной степенью тяжести, потому эти медицинские учреждения имеют разное оснащение.

Список моногоспиталей и количество коек

1. ГБУЗ ТО «Областная инфекционная клиническая больница» – 185.

2. ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 1» – 630.

3. ГБУЗ ТО «Госпиталь для ветеранов войн» – 130.

4. ГБУЗ ТО «Лечебно-реабилитационный центр «Градостроитель» – 350.

5. ГБУЗ ТО «Областная больница № 3» – 88.

6. ГБУЗ ТО «Областная больница № 4» – 190.

7. ГБУЗ ТО «Перинатальный центр» – 93.

8. Упоровская районная больница, филиал ГБУЗ ТО «Областная больница № 12 – 130.

9. Омутинская центральная районная больница, филиал ГБУЗ ТО «Областная больница № 11» – 100.

10. ГАУЗ ТО «Лечебно-реабилитационный центр Верхний Бор» – 160.

11. ГБУЗ ТО «Областной наркологический диспансер» – 360.

12. Тюменская больница «ЗСМЦ ФМБА России» – 140.

13. Центр «Родник» – 250.

14. ГАУЗ ТО «Ялуторовский санаторий-профилакторий «Светлый» – 100.

15. ГБУЗ ТО «Областная больница № 15» – 30.

16. Боровская участковая больница, филиал ГБУЗ ТО «Областная больница № 19» – 90 (для лечения пациентов с диагнозом «пневмония нековидной этиологии»).

– Все лечение оказывается на основании клинических рекомендаций Минздрава России в полном объеме. Маршрутизация пациентов и их доставка в стационары на госпитализацию осуществляется только по решению медработников и в их сопровождении, – поясняет департамент здравоохранения Тюменской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В 11 тюменских детсадах группы закрыли на карантин

Случаев групповой заболеваемости сovid-19 нет (подробнее)