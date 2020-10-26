В 11 тюменских детсадах группы закрыли на карантин. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области по ОРВИ на карантин закрыто 11 групп в 11 детсадах. В настоящее время детских образовательных учреждениях нет случаев групповой заболеваемости сovid-19. Об этом сообщает оперштаб.

По ситуации на сегодняшний день, 26 октября, на контроле в регионе находится четыре очага групповой (пять и более случаев) заболеваемости коронавирусом: в санатории «Тараскуль», психиатрической больнице Ямало-Ненецкого автономного округа в Исетском районе, «Уватнефтегазе» и одном из банков.

– Общее количество пострадавших в этих очагах – 62 человека, контактных – 269 человек. Общеобразовательные учреждения с 26 октября по 6 ноября находятся на осенних каникулах, – комментирует оперштаб.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области ежедневно работает горячая линия по профилактике коронавирусной инфекции (8-800-302-26-70). За одну лишь неделю на нее поступило 4 100 звонков. А всего за время работы линии местные жители позвонили 114 тысяч раз.

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