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Коронавирус Covid-19

Тюменцы позвонили на горячую линию по коронавирусу более четырех тысяч раз за неделю

Больше всего местных жителей интересуют меры профилактики
Вадим Бегун
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Тюменцы позвонили на горячую линию по коронавирусу более четырех тысяч раз за неделю. Фото - pixabay.com.

Тюменцы позвонили на горячую линию по коронавирусу более четырех тысяч раз за неделю. Фото - pixabay.com.

В управлении Роспотребнадзора по Тюменской области ежедневно работает горячая линия по профилактике коронавирусной инфекции (8 800 302 26 70). За одну лишь неделю на нее поступило 4 100 звонков. А всего за время работы линии местные жители позвонили 114 тысяч раз.

– Более 50% вопросов касалось информации о мерах профилактики, условиях соблюдения изоляции и группах риска. В связи с началом авиасообщения и заменой установленных требований по обязательной изоляции на ПЦР-тест операторы предоставляют информацию гражданам о порядке прохождения тестирования. Операторы объясняют тюменцам, как получить постановление об изоляции, результаты тестирования, также рассказывают о местных ограничительных мерах, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Стоит отметить, что прием обращений граждан в электронном виде осуществляется посредством заполнения формы ОТПРАВИТЬ ОБРАЩЕНИЕ на официальном сайте Управления. Письма, содержащие тексты большей длины или вложения большого объема, следует направлять обычным почтовым отправлением на следующий адрес: 625026, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 45А.

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