Выживших в жутком ДТП тобольских мальчиков экстренно перевезли в Тюмень

Фото: ГИБДД Тюменской области.

Выживших в жутком ДТП в Тобольском районе мальчиков из многодетной семьи было решено перевезти для лечения в Тюмени. Об этом редакции «КП» рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

– Пациенты доставлены территориальным центром медицины катастроф в ОКБ № 2. Находятся в отделении реанимации, где получают всю необходимую медицинскую помощь. Состояние оценивается как тяжелое. Все необходимые средства для лечения и помощи имеются, – пояснили в департаменте здравоохранения журналисту.

Смертельная авария произошла в понедельник, 14 августа, на федеральной трассе Тюмень – Ханты-Мансийск. По официальной версии ГИБДД, легковой автомобиль марки «Инфинити», водитель которого не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с большегрузом «Вольво». В аварии погибли родители и трое маленьких девочек. Мальчикам удалось выжить, но они в крайне тяжелом состоянии, их госпитализировали в больницу, находились в реанимации.

Сегодня губернатор Тюменской области Александр Моор обратился к автомобилистам и другим участникам движения. Он заявил, что ситуацию с малышами держит на контроле.

– В реанимации находятся два сына, вся необходимая медицинская помощь им оказывается в полном объеме, состояние оценивается как тяжелое. Держу ситуацию с их лечением на контроле, – пояснил глава региона.

Отметим, что за последние десять дней в Тюменской области произошло 92 ДТП, в которых погибли 19 человек. Травмы получили 119 человек, в том числе 29 несовершеннолетних.

Похороны погибших супругов и трех девочек прошли в Тобольске 16 августа.