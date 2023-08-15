«Построил людям дома»: на тюменской «трассе смерти» погиб предприниматель с женой и трое его детей

Фото: Главное управление МЧС России по Тюменской области.

Стало известно, кто погиб в жуткой аварии на федеральной трассе Тюмень – Ханты-Мансийск в понедельник вечером. 14 августа легковой автомобиль «Инфинити» двигался в сторону Тобольска, когда водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с большегрузом «Вольво» с полуприцепом.

В момент ДТП в салоне авто находилась многодетная семья из Тобольска: супруги 38-ми и 32-х лет, а также их пятеро детей. Водитель иномарки Азат Назыров и его жена Чулпан, которые находились на переднем сиденье машины, скончались на месте, как и двое детей – две девочки. Третьего ребенка не удалось спасти, она умерла по пути в больницу, врачи сделали все возможное.

По-прежнему за жизнь двух малышей – мальчиков трех и одиннадцати лет – борются медики. Дети находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Отец семейства и житель Тобольска Азат Назыров учился в школе №15, проживал вместе с семьей на улице Мусы Джамиля, неподалеку от своих родителей, часто посещал мечеть, был религиозным и набожным человеком. По словам друзей, он всегда был добр к окружающим, хорошо выполнял свою работу, любил жену и детей.

Одноклассники Азата организовали сбор средств на помощь двум его детям, которые сейчас находятся в реанимации, а также на похороны всей семьи. Денежные средства отправляют неравнодушные жители Тюменской области, а также друзья и близкие погибшего, учительнице школы №15 Гульнаре Анваровне.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

— Погибший Азат Зиннурович, был нашим одноклассником, хорошим парнем, готовым помочь в любой ситуации. В нашей 15 школе учителя, наши одноклассники решили материально помочь семье Азата. Денежные средства направляем учителю школы. Я думаю, желающих помочь будет много. Так как Азат был не только хорошим человеком, но и добросовестным предпринимателем. Многим построил хорошие дома, в том числе и нам, — рассказала редакции «Комсомольская правда» одноклассница погибшего Лилия Бахтиева.

Глава семейства Азат Назыров занимался бизнесом, организовал свое ИП по строительству малоэтажных жилых домов. Мужчина помогал другим людям обрести дом, который они хотели. Гражданская супруга Азата не работала. Семья воспитывала детей как от прошлых браков, так и общих.

— Азат лично курировал все свои объекты, контролировал процесс строительства. Выполнял работы добросовестно, давал практичные и дельные советы по строительству. Закончив объект, он оставался на связи, рекомендуя и советуя пути дальнейшего строительства. Он был человеком религиозным, думаю, что у него было много братьев/друзей. Азат был человеком добрым и с большой душой, к таким людям тянутся общаться, — отмечает Лилия Бахтиева.

В юности Азат Назыров увлекался спортом, хорошо учился, часто выручал друзей и одноклассников, а в дальнейшем и коллег по работе. В школе тоболяк увлекался боевыми искусствами, в особенности каратэ, рассказала журналисту его одноклассница Лилия Шестакова.

Похоронами семьи занимаются родственники, им помогают прихожане мечети, куда Азат часто ходил и с кем постоянно общался.

— Азат был моим близким другом. Я вчера выезжал на место ДТП, находились там до двух часов ночи. Сегодня целый день бегали по похоронным делам: в морг ездили, в Алемасово приезжали, разговаривали, чтобы денег выдали. Пять мест забронировали, которые надо будет завтра копать, могильщиков собрали, лопаты и воду. Пять человек умерло, два мальчика за жизнь борются. Я его очень хорошо знал, мы были близкими друзьями. Пусть Аллах рай ему даст. На душе сейчас очень тяжело, — делится деталями похорон с редакцией «КП» мулла Фаннур Казымов.

Когда состоятся похороны Азата и его семьи неизвестно, но точно в ближайшие дни. Умершего мусульманина обычно хоронят в день смерти, до заката солнца. Если человек умер ночью, то позволительно похоронить его на следующий день.

В социальных сетях тюменцы до утра выясняли, кто виноват в жутком ДТП на тюменской трассе. Официальная версия ГИБДД такова: водитель «Инфинити G35», опережая поток попутного транспорта по полосе разгона, не справился с управлением, в результате чего автомобиль вынесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем «Вольво» с полуприцепом.

Однако друзья Азата уверены, что большегруз развернулся резко, а водитель автомобиля просто не успел затормозить, поэтому его вины здесь нет.

Стоит напомнить, что кадрами с места ДТП поделились в Госавтоинспекции Тюменской области. Также в соцсетях оказались первые видео, на которых сотрудники МЧС и Противопожарной службы устраняют последствия аварии. От удара иномарку разорвало на две части, а куски разбросало по всей магистрали.

Пострадавшие в аварии на федеральной трассе Тюмень – Ханты-Мансийск дети находятся в реанимации. Их состояние здоровья врачи оценивают, как крайне тяжелое. Желающие оказать помощь семье, могут сделать перевод Гульнаре Анваровне Я. (Школа) по номеру телефона +79129241814.