Пять человек погибли в страшном ДТП на федеральной трассе Тюмень - ХМАО при столкновении с фурой

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

Еще одна страшная трагедия произошла на федеральной трассе Тюмень – Ханты-Мансийск. ДТП с летальным исходом произошло в девятом часу вечера в Тобольском районе.

Предварительно сотрудниками МВД установлено, что на 241-м километре трассы водитель «Инфинити G35», опережая поток попутного транспорта по полосе разгона, не справился с управлением, в результате чего автомобиль вынесло на встречную полосу движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем «Вольво» с полуприцепом.

Иномарку буквально занесло прямо под фуру. Покорёженное железо разбросало по всей магистрали, сотрудники МЧС и Противопожарной службы устраняют последствия ДТП. Всего привлечено 22 человека и 7 единиц техники, из них от МЧС семь человек и две единицы спецтехники. На месте работают врачи скорой помощи и следователи.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

- В результате аварии погибли на месте происшествия мужчина, женщина и двое несовершеннолетних. Трое детей были госпитализированы, впоследствии один из них скончался в больнице, - рассказали в пресс-службе МВД.

На месте ДТП работает оперативно-следственная группа, а также инспекторы ДПС. Транспортное движение по проезжей части магистрали оперативники регулируют в реверсивном порядке по прилегающей к дороге территории объекта придорожного сервиса. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства смертельной аварии.

Ранее редакция «КП» писала о том, что на федеральной трассе Тюмень – Ханты-Мансийск, только днем, произошло смертельное ДТП, в котором погибли четыре человека и три человека получили травмы различной тяжести. В числе погибших двое несовершеннолетних. Автомобиль «Чери-Тигго» выехал на встречку и столкнулся с «Шевроле-Каптива», а затем влетел в «КИА-Соренто». После столкновения автомобили «Чери» и «Шевроле» загорелись. Как сообщили в ГИБДД, в этой аварии погибла целая семья.