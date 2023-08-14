Четыре человека погибли в жутком ДТП на тюменской трассе

На тюменской трассе погибли четыре человека. Фото: ГИБДД Тюменской области

На федеральной трассе Тюмень-Ханты-Мансийск произошло смертельное ДТП, в котором погибло четыре человека, и три человека получили травмы различной тяжести. В числе погибших двое несовершеннолетних.

Все случилось за считаные секунды. Автомобиль «Чери-Тигго» выехал на встречку и столкнулся с «Шевроле-Каптива», а затем влетел в «КИА Соренто». После столкновения автомобили «Чери» и «Шевроле» загорелись. Как сообщили в ГИБДД, в этой аварии погибла целая семья.

На тюменской трассе погибли четыре человека. Фото: ГИБДД Тюменской области

- В автомобиле «Чери» ехала семья из поселка Пойковского: 52-летняя женщина, управлявшая автомобилем, еë 63-летний супруг и 13-летний сын, все они погибли на месте происшествия. В автомобиле «Шевроле» ехала семья из Когалыма - супруги и две дочери: 17-летняя девушка от полученных травм скончалась на месте происшествия, 47-летний водитель, 43-летняя женщина и 12-летняя девочка госпитализированы - рассказали в Госавтоинспекции по Тюменской области.

На тюменской трассе погибли четыре человека. Фото: ГИБДД Тюменской области

Полицейским пришлось частично ограничить движение на участке дороги, где произошла авария, но на данный момент движение полностью восстановили. Автоинспекторы продолжают выяснять все обстоятельства ДТП.

Напомним, ранее «Комсомольская правда - Тюмень» писала о том, что в Тюменском районе погибли водитель легковушки и двое пассажиров.