Три человека погибли на федеральной трассе Тюмень – ХМАО в результате ДТП

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

В понедельник, 14 августа, на федеральной трассе Тюмень – Ханты-Мансийск произошла страшная трагедия. В двенадцатом часу дня на 419-м километре магистрали случилась авария.

По предварительной информации, в результате столкновения трех легковых автомобилей и последующего их возгорания погибли три человека, четыре получили травмы различной степени тяжести.

– Движение на данном участке частично ограничено. На месте ДТП работают наряды ДПС, которые регулируют движение транспорта по одной полосе в реверсивном порядке, – рассказали в Госавтоинспекции Тюменской области.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

Оперативники выясняют обстоятельства аварии.

Ранее «КП» рассказывала о том, что в Тюменском районе погибли водитель легковушки и двое пассажиров. Водитель автомобиля ВАЗ-2110 не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся.