В Тюменском районе погибли водитель легковушки и двое пассажиров

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В Тюменском районе произошло ДТП, унесшее жизни троих человек. Как сообщили в пресс-службе районной Госавтоинспекции, трагедия случилась в ночное время на 5-м километре подъезда к санаторию «Сибирь».

- По предварительным данным, водитель автомобиля «ВАЗ 2110» не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся. В результате случившегося погибли водитель и два его пассажира - женщина и мужчина. Их личности устанавливаются, - прокомментировали в ведомстве.

Обстоятельства происшествия выясняются, на месте работают сотрудники полиции.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Ранее «Комсомолка» рассказывала о том, что пьяный тюменец устроил массовую аварию с шестью машинами.