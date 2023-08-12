Пьяный тюменец устроил массовую аварию с шестью машинами

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Минувшим вечером, 11 августа, в Тюмени произошло ДТП с участием сразу шести автомобилей. Как рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции, машины столкнулись в одиннадцатом часу вечера напротив дома №63 по улице 50 лет ВЛКСМ.

- По предварительным данным, водитель «Фольксваген Поло» выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя автомобилями «КИА РИО», «Ладой Веста», «Фольксвагеном Джетта» и «КИА Серато», - прокомментировали в ведомстве.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В результате ДТП травмы получил 27-летний тюменец, находившийся за рулем «Фольксвагеном Поло». Кстати, судя по внешнему виду, мужчина был пьян, но пройти освидетельствование отказался. Также в аварии пострадала 39-летняя пассажирка «Фольксвагена Джетты».

Обстоятельства происшествия выясняются.