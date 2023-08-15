Пострадавшие в аварии на федеральной трассе Тюмень – ХМАО дети находятся в реанимации

Пострадавшие в аварии на федеральной трассе Тюмень – Ханты-Мансийск дети находятся в реанимации. Фото: Татьяна Коркина

Пострадавшие в аварии на федеральной трассе Тюмень – Ханты-Мансийск дети находятся в реанимации. Их состояние здоровья врачи оценивают как крайне тяжелое. Об этом рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области. Вызов на станцию скорой медицинской помощи поступил в 20.39 и был немедленно передан бригаде ССМП, которая прибыла на место аварии в 20.47.

– Одновременно попутно остановилась вторая бригада, которая ехала из Абалака. Место ДТП также проезжала бригада ТЦМК ОКБ № 1 (возвращались с севера в Тюмень). Все они оказывали медицинскую помощь. На месте ДТП констатировали смерть четырех человек. В областную больницу № 3 доставлено три пациента. Двое находятся в отделении реанимации, где им оказывается вся необходимая помощь, состояние крайне тяжелое. Медики боролись за жизнь еще одного пациента. К сожалению, спасти его не удалась, от полученных травм скончался. Приносим свои соболезнования родным и близким, – рассказала редакции «КП» пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Екатерина Климович.

Напомним, вчера поздним вечером, 14 августа, многодетная семья из Тобольска погибла в страшном ДТП на «трассе смерти». На 241-м километре федеральной магистрали Тюмень – Ханты-Мансийск в Тобольском районе легковой автомобиль «Инфинити», водитель которого не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с фурой марки «Вольво» с полуприцепом. В иномарке ехала семья из Тобольска: супруги и их пятеро детей. Трое детей и их родители погибли в аварии, мальчики, 3 и 11 лет, госпитализированы в больницу.

Ранее «КП» писала о том, что жители Тюменской области просят власти обезопасить «трассу смерти», где в ДТП гибнут люди.