Тюменцы просят власти обезопасить «трассу смерти», где в ДТП гибнут люди

Тюменцы просят обезопасить «трассу смерти», где в ДТП гибнут люди. Фото: Виктория Гаврик

Жители Тюменской области требуют представителей власти обезопасить «трассу смерти», где за последний месяц погибли три семьи. В группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте» тюменцы предлагают пути решения по обеспечению безопасности на злополучной трассе Тюмень – Ханты-Мансийск.

– Еще один участок трассы без разделителя движения, поэтому и убиваются. Это недоработка нашего правительства. Не обязательно ведь гоняют. Может, водитель в обморок упал, а нога на газе. А может, его подрезали... Может быть еще тысяча причин... Какая разница... Убились на трассе в лобовую – равно недоработка правительства, потому что это должно быть исключено, – заявляет местный житель Константин Астахов.

По мнению тюменцев, по статистике, если автомобилист врезается в разделитель, все остаются живы. Могут быть пострадавшие, но погибшие – реже. Это происходит, потому что автомобили врезаются по касательной, никто с фурой не сталкивается и пополам не расходится.

– Вот недавно ехал по сделанной нормально трассе Тюмень – Заводоуковск. Один влетел в разделитель – и ничего, стоит ждет. А вылетел бы на встречку – и себя бы закопал, и того, кто под колеса попался, – отмечает Константин.

Другой пользователь предлагает запускать дроны над федеральной трассой, чтобы контролировать правонарушителей, которые часто идут на обгон и становятся участниками смертельных ДТП. А за нарушения правил дорожного движения на «трассе смерти» тюменцы предлагают конфисковывать машины. Чтобы «неповадно было», заявляют местные жители в соцсетях.

Стоит напомнить, что губернатор Тюменской области Александр Моор и руководитель ХМАО Наталья Комарова уже обсуждали мероприятия, которые позволят обезопасить «трассу смерти». В правительстве региона отмечали, что реконструкция федеральной дороги Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск продолжается. 150 километров дороги уже выполнено в четырехполосном исполнении, с разделением встречных потоков. До 2028 года трасса станет полностью четырехполосной вплоть до Тобольска.

Как подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор, работа с федеральными коллегами по дальнейшему совершенствованию трассы вскоре продолжится. Трасса важна для экономики, подчеркнул глава региона. Дорога должна быть безопасна для всех автомобилистов.

Деньги на улучшение условий на трассе будут выделены из окружного бюджета, заявили политики.

Стоит напомнить, что за август 2023 года в Тюменской области несколько страшных аварий унесли жизни трех семей. Неделю назад в ДТП на тюменской трассе погибла целая семья из Свердловской области, в том числе трое детей. Авария произошла на трассе Тюмень – ХМАО. Легковой автомобиль на скорости влетел в стоящую на обочине фуру.

Днем ранее в жутком ДТП погибли четыре человека. Семья из Югры направлялась домой, когда попала в аварию. Иномарка выехала на встречку, зацепив сначала одну легковушку, а потом врезалась в другую на встречной полосе движения. Два автомобиля мгновенно вспыхнули.

Вчера, 14 августа, многодетная семья из Тобольска погибла в страшном ДТП на «трассе смерти». На 241-м километре федеральной магистрали Тюмень – Ханты-Мансийск в Тобольском районе легковой автомобиль «Инфинити», водитель которого не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с фурой марки «Вольво» с полуприцепом. В иномарке ехала семья из Тобольска: супруги и их пятеро детей. Трое детей и их родители погибли в аварии, мальчики, 3 и 11 лет, госпитализированы в больницу.

Не первый раз в Тюменской области стараются решить вопросы с проблемными магистралями, где умирают люди. Например, в 2017 году состоялась тюменская акция по освящению аварийной трассы Тюмень – Омск. Об акции «За безопасные дороги», проведенной руководством ишимского ОГИБДД и настоятелем Покровского храма РПЦ, сообщали в ведомстве.

Инспекторы ДПС собрались в актовом зале, где настоятель Покровского храма протоиерей Александр Чурсин отслужил молебен и окропил инспекторов святой водой. После этого были освящены самые опасные участки «дороги смерти» – трассы Тюмень – Омск. В частности, речь идет о 295-м километре автодороги и перекрестке Ишим – Бердюжье – Ершово.