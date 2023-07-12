Федеральную трассу Тюмень — Ханты-Мансийск отремонтируют до 2028 года

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Федеральную трассу из Тюмени до Ханты-Мансийска отремонтируют за 5 лет. Власти планируют ее расширить до четырех полос. Об этом рассказали в информационном центре правительства Тюменской области.

– Реконструкция федеральной дороги Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск продолжается: 150 километров дороги уже выполнено в четырехполосном исполнении, с разделением встречных потоков. До 2028 года трасса станет полностью четырехполосной вплоть до Тобольска, – уточнили в правительстве региона.

На реконструкцию трассы власти потратят более 11,5 миллиарда рублей.

Напомним, Росавтодор отремонтирует 15 км трассы «Иртыш» в Тюменской области. Здесь появятся барьерное ограждение и шумовые полосы.