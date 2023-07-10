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НовостиОбщество10 июля 2023 12:09

Росавтодор отремонтирует 15 км трассы «Иртыш» в Тюменской области

Здесь появятся барьерное ограждение и шумовые полосы
Серафима Краснова
Здесь появятся барьерное ограждение и шумовые полосы.

Здесь появятся барьерное ограждение и шумовые полосы.

Фото: Татьяна Коркина

Росавтодор отремонтирует 15 километров дорог на подъезде к Тюмени до конца 2023 года. Так, специалисты обновят трассу Р-254 «Иртыш» между Тюменью и Курганом с 40 по 49 километры. Здесь появятся барьерное ограждение и шумовые полосы, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

– Также Росавтодор восстановит посадочные площадки, установит дорожные знаки, электроосвещение и светофоры. На участке с 85 по 91 км организация обновит слои износа, разметку и шумовые полосы, – уточнили в Информационном центре правительства Тюменской области.

Напомним, по магистрали «Иртыш» ежедневно проезжает 5 тысяч машин, обеспечивая сообщение между Челябинской, Курганской и Тюменской областями.