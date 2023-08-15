Многодетная семья из Тобольска погибла в страшном ДТП с фурой на «трассе смерти»

Фото: ГИБДД Тюменской области.

Многодетная семья из Тобольска погибла в страшном ДТП на «трассе смерти» в понедельник, 14 августа. Стали известны подробности смертельной аварии на федеральной трассе Тюмень – Ханты-Мансийск. На месте работал врио начальника Управления ГИБДД по Тюменской области Василий Ренцанов.

Фото: ГИБДД Тюменской области.

На 241-м километре федеральной автодороги в Тобольском районе легковой автомобиль «Инфинити», водитель которого не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с фурой марки «Вольво» с полуприцепом. Предварительно установлено, что в иномарке ехала семья из Тобольска: супруги и их пятеро детей.

Стоит напомнить, что в жутком ДТП погибли пять человек: 32-летний водитель, его 38-летняя жена и трое дочерей семи, девяти и четырнадцати лет. Мальчики трех и одиннадцати лет выжили, их госпитализировали в больницу.

Ранее редакция «КП-Тюмень» рассказывала о том, что пострадавшую иномарку буквально занесло прямо под фуру. Покорёженное железо разбросало по всей магистрали, сотрудники МЧС и Противопожарной службы устраняют последствия ДТП. Всего было привлечено 22 человека и 7 единиц техники, из них от МЧС семь человек и две единицы спецтехники. На месте работали врачи скорой помощи и следователи.