На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в ДТП погибла семья из Свердловской области

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

На федеральной трассе Тюмень – Ханты – Мансийск в Ярковском районе разбилась семья из Свердловской области. Инспекторы всю ночь работали на месте трагедии. Автомобиль KIA въехал в большегруз марки Mercedes, который остановился на обочине дороги из-за поломки.

- В ДТП погибли 4 человека: 63-летний водитель и трое его внуков, 17-летняя девушка и мальчики 12-и и 13–и лет. Предварительно, все погибшие, жители Свердловской области, - рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Предварительно, семья ехала домой с рыбалки, потому что на месте ДТП были обнаружены спасательные жилеты и переносные холодильники для походов.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

Стоит напомнить, что на месте смертельной аварии работали МЧС и полиция. Движение со стороны Тобольска в сторону Тюмени поздним вечером инспекторы частично ограничили.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что семья из Тюмени погибла в страшном ДТП на трассе Челябинск – Новосибирск. Жители региона также ехали домой с отдыха.