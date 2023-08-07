Четыре человека погибли в жуткой аварии на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск, влетев в стоящую на обочине фуру

В аварии в Ярковском районе погибли четыре человека, включая двоих детей Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Четыре человека насмерть разбились в страшной аварии, которая произошла сегодня, 7 августа, на 83-м километре федеральной трассы Тюмень – Ханты-Мансийск в Ярковском районе. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области, среди погибших: 63-летний водитель автомобиля «КИА Соренто», его 17-летняя пассажирка и двое мальчиков-пассажиров в возрасте 12 и 13 лет.

По предварительным данным, перед гибелью водитель «КИА Соренто» въехал в стоящий на обочине большегруз «Мерседес».

Смертельное ДТП в Ярковском районе Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На месте смертельной аварии работают сотрудники ГИБДД и МЧС. Движение со стороны Тобольска в сторону Тюмени частично ограничено и осуществляется по одной полосе.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что четыре человека погибли на трассе Тюмень – Курган из-за выбежавшего на дорогу кабана. В числе погибших – четырёхлетняя девочка.