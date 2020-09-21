Четыре человека погибли на трассе Тюмень – Курган из-за выбежавшего на дорогу кабана

Машину буквально расплющило. Фото: ГИБДД по Тюменской области

Страшная трагедия унесла жизни четырёх человек, которые насмерть разбились в ДТП на 141-м километре автотрассы Курган – Тюмень. По предварительным данным, столкновение автомобилей Mitsubishi и Lada произошло из-за выбежавшего на дорогу кабана. Один из водителей выехал на встречку, пытаясь не сбить животное, однако врезался в другой автомобиль. От удара «Лада» опрокинулась в кювет, а кабана разорвало.

От автомобиля осталась груда металла. Фото: ГИБДД по Тюменской области

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области, в аварии погибли 22-летний водитель отечественной легковушки и трое пассажиров-тюменцев. В их числа: 45-летняя женщина, 43-летний мужчина и 4-летняя девочка.

- Женщина с ребенком и мужчина ехали попутчиками на «BlaBlaCar» из Тюмени в Курган, где должны были ночью отправиться на поезде в один из южных регионов. Все погибшие, жители Тюмени и поселка Яр под Тюменью, - отметили в ведомстве.

Водитель "Лады" погиб на месте. Фото: ГИБДД по Тюменской области

В больницу попал водитель Mitsubishi, 27-летний житель Кургана, отметивший накануне День рождения. Он получил травмы различной степени тяжести.

Кабана разорвало. Фото: ГИБДД по Тюменской области

Сейчас на месте трагедии работают следователи. Фото: ГИБДД по Тюменской области

Сейчас все обстоятельства ДТП выясняются. На месте работают следователи и автоинспекторы.