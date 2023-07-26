Семья из Тюмени погибла в страшном ДТП на трассе Челябинск – Новосибирск

Фото: УМВД России по Омской области.

В среду, 26 июля 2023 года, на федеральной трассе Челябинск – Новосибирск под Омском произошло смертельное ДТП, в котором погибла целая семья. В аварии скончались двое взрослых и двое детей. По предварительной версии правоохранительных органов, 39-летний водитель автомобиля Renault, двигаясь по магистрали, в районе 834-го километра выехал на встречную полосу движения, где врезался в большегруз.

Фото: УМВД России по Омской области.

В ДТП погибли водитель иномарки и все его пассажиры – 43-летняя женщина, а также мальчик и девочка, 14 и 11 лет. Пассажиры скончались на месте происшествия до прибытия скорой помощи.

Нашим коллегам из «КП»–Омск» стало известно, что погибшие – жители Тюмени. Пострадавшая машина была набита туристическими ковриками. Судя по всему, семья из четырех человек ехала на отдых или возвращалась с него. По словам спасателей, шансов выжить у тех, кто находится в салоне иномарки было мало: автомобиль перевернулся и превратился в груду искореженного металла.

Фото: УМВД России по Омской области.

Согласно данным прокуратуры Омской области, водитель Renault совершал обгон в момент трагедии. Сотрудники проводят проверку.