В Тобольске 16 августа состоятся похороны погибшей в автокатастрофе семьи

В Тобольске 16 августа состоятся похороны погибшей в жуткой аварии под Тюменью семьи. Фото: Татьяна Коркина

Сегодня, 16 августа, состоится прощание с семьей Назыровых, которые погибли в страшной автокатастрофе. Родные и близкие Азата Назырова соберутся в ритуальном зале морга в микрорайоне 3б, чтобы проститься с погибшими. Прощание начнется в 11:00.

14 августа на злополучной «трассе смерти» погибла целая семья. В страшной автокатастрофе скончались водитель, его жена и трое малолетних детей. Мальчикам трех и одиннадцати лет удалось выжить. Они сейчас находятся в реанимации.

Фото: группа «Типичный Тобольск» в социальной сети ВКонтакте.

Ранее «КП» рассказывала о том, кем был и как жил погибший в аварии Азат Назыров. Друзья тоболяка вспоминают его, как любящего, доброго и отзывчивого человека. По словам близких, Азат многим помогал строить дома, трепетно относился к работе в строительной фирме и сильно любил свою семью. Одноклассники погибшего в жутком ДТП на трассе Тюмень - ХМАО тоболяка собирают деньги на похороны всей семьи и помощь выжившим малышам.