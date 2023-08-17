За десять дней на тюменских трассах в ДТП погибли 19 человек, а 119 получили тяжелые травмы

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Власти обратились к тюменским автомобилистам и другим участникам дорожного движения. По данным областного правительства, за последние 10 дней на трассах региона произошло 92 ДТП, в которых погибли 19 человек. Из них семеро – это дети. Травмы различной степени тяжести получили 119 человек, в частности 29 детей.

– Огромный резонанс вызвала трагедия, произошедшая несколько дней назад. На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск разбилась семья. Супруги погибли вместе с тремя дочками. В реанимации находятся два сына, вся необходимая медицинская помощь им оказывается в полном объеме, состояние оценивается как тяжелое. Держу ситуацию с их лечением на контроле, – отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Среди основных причин ДТП инспекторы называют нарушение скоростного режима, выезд на встречную полосу и управление автомобилем в состоянии усталости и утомления. Александр Моор призывает тюменцев быть бдительными, аккуратными и внимательными за рулем.

– Понимаю: когда возвращаешься домой, хочется добраться побыстрее. Отпуск прошел, и не так много времени до 1 сентября. Все пытаются успеть к началу учебного года. В этот период транзитный поток на федеральных и региональных трассах области кратно возрастает. Соблюдайте скоростной режим, не спешите. Если устали в пути, отдохните. Сейчас наша дорожная инфраструктура позволяет это сделать. Учитывайте обстоятельства, особенно при движении за городом. Помните: любой неосторожный и необдуманный маневр может привести к тому, что уже невозможно будет исправить, – подытожил губернатор Тюменской области Александр Моор.