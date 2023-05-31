В Тюмени спустя сутки спасатели достали тело 18-летней девушки со дна Туры

Фото: "Тюменская областная служба экстренного реагирования".

В Тюмени прекращены водолазные работы на Туре. Тело погибшей девушки было извлечено из водоема спустя сутки поисков, рассказали в пресс-службе ТОСЭР.

– Водолазные работы на р. Туре прекращены. Водолазы ГКУ ТО ТОСЭР извлекли тело девушки из воды, – говорится в сообщении пресс-службы ТОСЭР.

Напомним, 18-летняя девушка и 21-летний парень рухнули с моста Челюскинцев в реку Туру на глазах очевидцев 30 мая 2023 года. Труп молодого человека водолазам удалось извлечь накануне вечером, а тело девушки унесло течением.

Напомним, следователи инициировали проверку по факту несчастного случая. Выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.