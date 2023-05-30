Двое жителей Тюмени спрыгнули в Туру с моста Челюскинцев

Фото: Поисково-спасательная служба ГКУ ТО «ТОСЭР».

Два человека упали в реку Туру во вторник утром, 30 мая. Об этом рассказали пользователи социальных сетей в местном паблике. По словам очевидцев, инцидент произошел у моста Челюскинцев.

— Буквально 20 минут назад, я шел по набережной в направлении моста по улице Челюскинцев. И наблюдал как с моста в реку упала девушка, за ней мужчина. Я и проходящие мимо люди начали звонить в МЧС, но уже было поздно. Буквально в двухстах метрах от моста они утонули, — уточнили пользователи в социальных сетях.

Сотрудники экстренной службы реагирования незамедлительно выехали на место происшествия. Но упавшие обнаружены не были, спасатели готовят водолазную группу для поисковых работ.

— ТОСЭР получил вызов по кнопке 112. Сотрудники выехали на место, но никого не обнаружили. Сейчас готовится водолазная группа, которая будет проводить поисковые работы, — рассказали журналисту «КП-Тюмень» в пресс-службе ТОСЭР.

Трагедией заинтересовались правоохранительные органы, они также выехали на место происшествия.

Напомним, в Тюмени на озере Липовом утонул подросток 28 мая. Известно, что парень отправился на водоем вместе с друзьями, чтобы искупаться. Но в какой-то момент развлечение закончилось смертью мальчика. На место происшествия приехали водолазы ТОСЭР, они и достали юношу из воды.