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НовостиПроисшествия28 мая 2023 9:55

В Тюмени на озере Липовом утонул подросток

Он отправился купаться вместе с друзьями
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Не успели в Тюмени открыть купальный сезон, как уже произошла трагедия. По информации областного МЧС, 27 мая на озере Липовое утонул подросток.

Известно, что юный горожан отправился на водоем вместе с друзьями, чтобы искупаться. Но в какой-то момент развлечение закончилось смертью мальчика.

- Группа несовершеннолетних решила искупаться, в процессе произошел несчастный случай - один из подростков утонул, - прокомментировал руководитель инспекторского отделения центра ГИМС Сергей Каплин.

Через некоторое время на место приехали водолазы ТОСЭР, они и достали юношу из воды.

Также глава ведомства призвал жителей соблюдать основные правила поведения на воде: не купаться в запрещенных местах и не оставлять детей без присмотра