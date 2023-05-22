Жители Тюмени с 20 мая 2023 года открыли купальный сезон на озерах и на обводненных карьерах

В Тюмени пляжные зоны обустроены на трех озерах. Фото: Татьяна Коркина

Купальный сезон в Тюмени открылся с 20 мая 2023 года, рассказали в пресс-службе городской администрации. На сегодняшний день в Тюмени пляжные зоны обустроены на трех озерах.

В частности, для купания пляжные зоны расположены на озерах Верхнем Кривом, что в районе «Верхнего бора», Липовом и на пруду Лесном. Однако, отмечают в мэрии, открытие сезона на них будет зависеть от санитарного состояния воды и степени готовности к организации пляжного отдыха. Пока санитарно-эпидемиологические заключения водоемам не выдавались.

Места для отдыха также организованы на реке Туре, прудах Войновский и Южный. Кроме того, на обводненных карьерах Северный, Утиный, Школьный и в сквере Серебряные Ключи, уточнили в пресс-службе управления Роспотребнадзора.