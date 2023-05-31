Следователи инициировали проверку по факту гибели молодого человека, тело которого подняли со дна Туры в Тюмени

Фото: Поисково-спасательная служба ГКУ ТО «ТОСЭР».

Следователи проводят проверку по факту гибели молодого человека, тело которого подняли со дна Туры. Двое молодых людей – 18 летняя девушка и 21-летний парень – упали в реку Туру 30 мая 2023 года. Несчастный случай произошел у моста Челюскинцев на глазах очевидцев.

– Тело юноши обнаружено и извлечено из воды спасателями областной службы спасения. Поиски девушки продолжаются, – заявили в пресс-службе Следственного комитета Тюменской области.

Следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств трагедии.