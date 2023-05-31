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НовостиПроисшествия31 мая 2023 9:04

Следователи инициировали проверку по факту гибели молодого человека, тело которого подняли со дна Туры в Тюмени

Несчастный случай произошел у моста Челюскинцев
Серафима Краснова
Фото: Поисково-спасательная служба ГКУ ТО «ТОСЭР».

Фото: Поисково-спасательная служба ГКУ ТО «ТОСЭР».

Следователи проводят проверку по факту гибели молодого человека, тело которого подняли со дна Туры. Двое молодых людей – 18 летняя девушка и 21-летний парень – упали в реку Туру 30 мая 2023 года. Несчастный случай произошел у моста Челюскинцев на глазах очевидцев.

– Тело юноши обнаружено и извлечено из воды спасателями областной службы спасения. Поиски девушки продолжаются, – заявили в пресс-службе Следственного комитета Тюменской области.

Следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств трагедии.